Problemi sa remaster verzijom GTA trilogije

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition nedostupan je u Rockstar Games prodavnici od trenutka kada je lansiran. Trilogija dolazi u paketu sa remaster verzijama GTA III, GTA: Vice City i GTA: San Andreas.

Rockstar podrška kaže da je remaster paket trenutno nedostupan za reprodukciju ili kupovinu. Nije objašnjeno koju vrstu datoteka uklanja, niti daje procenjeni vremenski okvir kada bi se igra mogla vratiti na mrežu. Rockstar je uklonio starije verzije igara iz svoje prodavnice pre objavljivanja remaster trilogije.

Do sada, rane recenzije GTA: The Trilogy – Definitive Edition ne izgledaju obećavajuće. Recenzenti otkrivaju da je igra puna grešaka, koje uglavnom utiču na grafiku igre. Neki korisnici su objavili svoje iskustvo na Twitter-u i izgleda da igra ima ozbiljne nedostatke. Iako nisu dostupne na PC-u, igre su i dalje mogu kupiti na Rockstar Games Store-u za PlayStation 4 i 5, Xbox One i Series X/S, kao i Nintendo Switch.

