Razer predstavio nove periferije za rad od kuće

Razer je napravio mali zaokret kada je u pitanju njihova paleta proizvoda. Naime, odlučili su da nam predstave periferije, odnosno miša i tastaturu koji su namenjeni svima onima koji žele udoban, profesionalan i kvalitetan rad od kuće. Iako je kompanija orijentisana na gejming industriju, ovog puta su se odlučili da naprave veoma kvalitetne proizvode za kancelarije, odnosno za rad od kuće, koji izgleda postaje standard u IT industriji.

Mehanički prekidači za udoban rad

Pored proizvoda koji su izrađeni za sve one koji žele udoban rad od kuće, Razer je objavio i specifikacije samih proizvoda. The Pro Type tastatura će imati Razer narandžaste mehaničke prekidače, i trebalo bi da bude tiša od drugih mehaničkih tastatura. Svi tasteri su osvetljeni belim LED lampicama i trebalo bi da budu izdržljivi do 80 miliona klikova. Razer je ugradio i mekani dodirni sloj kako bi omogućio korisnicima udoban celodnevni rad. Tastatura koja košta 140 dolara ima i bluetooth povezivanje za najviše četiri uređaja, zajedno sa programabilnim tasterima koji nude makro snimanje.

Što se tiče miša Pro Click, Razer je sarađivao na ovom projektu sa kompanijom Humanscale, kako bi bio udoban za celodnevnu upotrebu. Dizajniran je da drži zglob pod neutralnim uglom od 30 stepeni, kako bi se umanjio rizik od razvoja stanja kao što su tendonitis i sindrom karpalnog tunela. Njegovi oslonci za dlan i palac takođe bi trebalo da smanje naprezanje ruke.

Pro Click košta 100 dolara, a ima i osam programabilnih tastera koji se mogu programirati i bluetooth povezivanje za više uređaja. Po specifikaciji, baterija bi trebalo da radi preko 400 sati uz samo jedno punjenje, a miš će biti izdržljiv do 50 miliona klikova. Prodaja širom sveta počeće od 27. avgusta.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet