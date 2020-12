Rok za TikTok ponovo produžen

TikToku je ponovo odobreno produženje u poslednjem trenutku kako bi se finalizovao dogovor o rasprodaji američkog poslovnog dela, kako bi se izbegla zabrana upotrebe.

ByteDance mesecima pregovara sa američkim investitorima

Matična kompanija TikToka, ByteDance, mesecima pregovara sa Walmartom i Oracle-om o prebacivanju američke imovine TikToka u njihove ruke. U avgustu je došlo do zaoštravanja odnosa, pa je predsednik Donald Tramp doneo uredbu po kojoj ByteDance ima rok od 90 dana da pronađe partnere ili će biti zabranjen u Sjedinjenim Američkim Državama.

Američka vlada je za odluku krivila zabrinutost zbog nacionalne bezbednosti. Komitet za strana ulaganja u SAD-u je odobrio ByteDance-u jednonedeljno produženje prethodnog roka do 27. novembra, koji je i sam bio podlegao nekoliko produženja do sada. Komitet je rekao da želi vreme, kako bi mogli da pregledaju revidirani dogovor koji je odbor nedavno primio. ByteDance je do sada nudio četiri različita plana kao opcije. U novembru su objavili da dva meseca nisu imali povratne informacije od strane vlade SAD-a. Sad kad je Džo Bajden pobedio na američkim izborima, TikTok je željan da sazna kakav će biti njegov pristup prema kineskim firmama koje rade u SAD-u. Međutim, izabrani predsednik još nije razjasnio kakav će biti njegov stav o prisustvu TikTok-a.

Izvor: BBC

Podelite s prijateljima

Tweet