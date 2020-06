Šah se vraća na velika vrata

Verovali ili ne, jedna od najbrže rastućih igara na Twitchu jeste upravo jedna od najstarijih, šah. Tokom proteklih nekoliko meseci, šah je našao oslonac na ovoj platformi za striming, zahvaljujući popularnim strimerima i velikim šampionima šaha koji igraju online.

Više od 8 miliona sati gledanja šaha na Twitchu

Prema podacima analitičke firme SullyGnome, sati gledanja na Twitchu za šah su se gotovo udvostručivali svakog meseca, pa je tako u maju taj broj premašio više od osam miliona sati gledanja. Ovaj nalet popularnosti predvodi Hikaru Nakamura, petostruki američki šahovski šampion. On je ujedno i najmlađi Amerikanac koji je ikada dostigao zvanje velemajstora. Nakamura je posebnu popularnost stekao kod strimova u League of Legends igri, kao i na sajtu chess.com, gde i dalje traje serija turnira.

Iako je šah doživeo ogromnu ekspanziju u popularnosti, bar kada je strimovanje mečeva u pitanju, gotovo sve igre doživele su skok. Razlog je prost, a to je epidemija Korona virusa koja je ceo svet stavila na test, a ljudi ostali u svojim domovima. U tom smislu, skok u popularnosti doživele su i igre Fortnite, League of Legends i Call of Duty, koje prednjače na Twitchu.

Izvor: The Verge

