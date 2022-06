Šest korisnih prečica u Chrome-u na Androidu

Svi volimo da uštedimo vreme na nekim stvarima koje svakodnevno radimo.

Ove prečice će vam uštedeti ozbiljne sekunde i učiniti vaše Chrome Android iskustvo efikasnijim nego ikad

A ako postoji jedna oblast u kojoj to možemo da uradimo, to je u sjajnom Chrome browseru na vašem omiljenom Android telefonu. Google-ova Android Chrome aplikacija je apsolutni zlatni rudnik kada su u pitanju prečice i nedovoljno cenjene uštede vremena.

Chrome Android prečica br. 1: The hidden tab actions

Prvo, potražite okvir koji prikazuje ukupan broj tabova koje imate otvorene u Chrome-u na Android-u — zaobljeni kvadratni oblik u gornjem desnom uglu ekrana, koji verovatno ima neki sramotno visok broj? Imajte na umu ovo: Ako pritisnete i držite taj box oko sekunde, otkrićete sjajno koristan meni sa tab opcijama koje štede vreme. To je najbrži način da zatvorite trenutni tab ili otvorite novi – bilo da je običan ili bez arhiviranja. I sve što treba da uradite je da shvatite da je tu.

Chrome Android prečica br. 2: The fast-nav launchpad (lansirna tabla za brzu navigaciju)

Dodirnite adresu sajta koji gledate u Chrome-u na svom telefonu — bilo koju adresu koju vidite tačno u centru te iste trake na vrhu svog ekrana. To će izvući malo korišćenu lansirnu tablu koja je prepuna sjajnih opcija: Ikone direktno pored naziva sajta će vam omogućiti da delite stranicu bilo gde, kopirate adresu stranice i izmenite je u Chrome adresnoj traci (u slučaju da želite da je na bilo koji način prilagodite). A ispod toga, videćete ikone za druge sajtove za koje Chrome misli da bi vas zanimali, zajedno sa terminima za pretragu koji su na neki način povezani sa stranicom.

Chrome Android prečica br. 3: Skrivena lista nedavnih pretraga

Nakon što dodirnete adresu sajta koji trenutno gledate, dodirnite red koji kaže „Related to this page“. To će dovesti do toga da Chrome skupi tu listu i prikaže vam drugu listu sa specifičnim nedavnim pretragama koje ste obavili — na vašem telefonu kao i na bilo kom drugom uređaju na kome ste prijavljeni na isti Google nalog. Zatim možete da dodirnete bilo koji od tih termina da započnete istu pretragu.

Chrome Android prečica br. 4: Dugme za prilagođavanje home stranice

Nađite ikonu koja je u obliku kuće — u gornjem levom uglu Chrome Android adresne trake. A ako ne vidite tu ikonu, otvorite podešavanja browsera, dodirnite „Homepage“ i okrenite prekidač u položaj uključeno. Pritisnite i držite to dugme za početak i otkrićete skrivenu opciju za uređivanje Chrome početne stranice. To će vas odvesti do ekrana gde možete da podesite podrazumevanu New Tab stranicu da bude šta god želite.

Chrome Android prečica br. 5: Speedway podešavanja browsera

Govoreći o početnoj stranici Chrome-a, pod uslovom da se držite standardnog podešavanja Google New Tab, tamo imate zgodnu opciju da uskočite direktno u podešavanja browsera kad god želite. Samo dodirnite svoju sliku profila u gornjem desnom uglu tog ekrana.

Chrome Android prečica br. 6: Dugme prilagođene adresne trake

Ova sledeća prečica za Android Chrome bi mogla biti moja omiljena od svih. Ne tako davno, Google je dodao mogućnost pravljenja sopstvenog prilagođenog dugmeta prečice direktno u Chrome-ovu adresnu traku na bilo kom Android telefonu koji volite. Da biste započeli, dodirnite ikonu menija sa tri tačke u gornjem desnom uglu Chrome-a, izaberite „Settings“, a zatim pomerite nadole i izaberite „Toolbar shortcut“. Sada razmislite o tome koja bi Chrome komanda bila najkorisnija kada bi bila dostupna na mestu koje je uvek prisutno i samo jednim dodirom. Browser ima opciju da automatski prilagodi ikonu na osnovu onoga što misli da će vam trebati u bilo kom trenutku. Šta god da odaberete, samo steknite naviku da ga koristite – i nekoliko sekundi će biti sačuvano.

Chrome Android prečica br. 7: Dodatna prilagođena adresna traka

Ako niste sasvim ubeđeni da ste izabrali najbolju prilagođenu radnju Chrome adresne trake za svoje potrebe za, ne uznemiravajte se – jer to zgodno dugme sadrži zgodnu prečicu za sebe. Pritisnite i držite svoje novo prilagođeno dugme u adresnoj traci browsera – pozvaćete komandu jednim dodirom za redefinisanje njene uloge na zahtev i prebacivanje u bilo koju svrhu koju želite, bilo kada.

Izvor: Computerworld

