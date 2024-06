Starship u orbiti, sledi povratak

SpaceX-ova masivna raketa Starship mogla bi da poleti u nebo po četvrti put 5. juna, sa primarnim ciljem procene toplotnog štita druge faze za višekratnu upotrebu dok letelica pokušava da bezbedno ponovo uđe u atmosferu po prvi put.

Izvršni direktor Elon Musk je na svojoj platformi za društvene mreže X rekao da „Postoji mnogo problema koje treba rešiti sa ovom letelicom, ali najveći preostali problem je pravljenje toplotnog štita za višekratnu upotrebu, što nikada ranije nije urađeno.

Njegov post odražava komentare koje je dao ranije ovog meseca kada je primetio da je primarni cilj sledećeg Starship testa „prolazak kroz maksimalno zagrevanje pri ponovnom ulasku“.

To znači da će novi toplotni štit druge faze, sastavljen od oko 18.000 keramičkih heksagonalnih pločica, biti stavljen na test. Te pločice su dizajnirane da zaštite drugu fazu (koja se još naziva i Zvezdani brod) od ekstremnih temperatura do kojih dolazi prilikom ponovnog ulaska u Zemljinu atmosferu. Jedan od najvećih problema, rekao je Musk, je ranjivost sistema u celini: „nismo otporni na gubitak jedne pločice na većini mesta“, rekao je on. To znači da jedna oštećena ili neispravna pločica može dovesti do katastrofe.

Kao što je Musk primetio u svom postu, preživljavanje ponovnog ulaska je samo jedan deo slagalice. Kompanija će takođe morati da uspostavi „potpuno novi lanac snabdevanja“ za pločice sa toplotnim štitom visokih performansi i da ih proizvodi u veoma velikom obimu.

To je težak problem, ali njegovo rešavanje bi ih pomerilo bliže svetom gralu lansirnih vozila: potpunu ponovnu upotrebu. SpaceX je napravio veliki napredak u ponovnoj upotrebi sa svojom raketom Falcon 9 – koja je do sada samo ove godine letela 56 puta – ali iako je kompanija oporavljala pojačivač, druga faza je potrošena u ciljnoj orbiti. Ponovnim korišćenjem obe faze rakete, SpaceX se nada da će smanjiti troškove na delić onoga što su danas, a sve istovremeno isporučujući mnogo redova veličine veće mase u orbitu u jednom lansiranju. (SpaceX-ove transporter rideshare misije koštaju 6.000 dolara po kilogramu.)

Ako sve bude išlo po planu, kompanija će pokazati sposobnost da vrati Zvezdani brod na Zemlju putem kontrolisanog ponovnog ulaska i mekog pljuska u Indijskom okeanu. SpaceX takođe ima za cilj da vrati buster, nazvan Super Heavy, takođe preko okeana. I to će biti korak bliže dovođenju najvećeg i najmoćnijeg lansirnog sistema ikada napravljenog na mreži, spremnog za transport tereta i na kraju posade do Zemljine orbite i dalje.

Izvor: techcrunch.com

Podelite s prijateljima

Tweet