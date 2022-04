Svemirski turizam – milioneri platili po 55 miliona dolara

Tri multimilionera biznismena pristala su i ušla u Međunarodnu svemirsku stanicu u onome što je prepoznato kao prekretnica za komercijalno istraživanje svemira.

Kosmičko bogatstvo

Zajedno sa penzionisanim NASA astronautom, sa Floride lansiran je SpaceX. Četvoricu muškaraca dočekala je tamošnja posada na ISS-u na najskupljoj turističkoj destinaciji na svetu. Američki, kanadski i izraelski biznismeni platili su po 55 miliona dolara za vožnju raketom i smeštaj.

Lansiranje, kodnog naziva Ax-1, naručio je Axiom Space, američki programer svemirske infrastrukture. Lansiranje je bio šesti ljudski svemirski let koji je sproveo SpaceX i prvo privatno lansiranje koje je pristao na ISS.

Četvorica muškaraca kažu da nisu turisti jer će sprovoditi komercijalna naučna istraživanja dok su na brodu, uključujući “tehnologiju samosastavljanja za satelite i buduća svemirska staništa, proučavanje matičnih ćelija raka i prečišćavanje vazduha”.

Axiom opisuje misiju kao svoj prvi korak ka izgradnji komercijalne svemirske stanice, za koju NASA očekuje da će poleteti u narednih nekoliko godina, što će na kraju dovesti do povlačenja ISS-a sa neba. Odgovor SAD na ruski rat u Ukrajini doveo je do toga da se šef Roscosmos obavezao da više neće sarađivati na međunarodnom projektu.

Planovi NASA-e, koji su prethodili invaziji i sankcijama, mogli bi značiti da će ISS biti izvučen iz orbite u januaru 2031. i da će se srušiti na „groblje svemirskih letelica“ u najudaljenijem delu Zemljine površine. Četiri astronauta koja su stigla imaće pristup celom ISS-u – izuzev ruskog dela – i živeće zajedno sa tri Amerikanca i Nemcem.

Tri klijenta koji plaćaju su: Larry Connor iz Daitona, Ohajo, koji vodi Connor Group; Mark Pathy, osnivač i izvršni direktor kompanije Montreal’s Mavrik Corp; i Izraelac Eytan Stibbe, bivši pilot borbenog aviona i osnivački partner Vital Capital-a.

Komercijalni svemirski letovi

Inače, Rusija decenijama ugošćuje posetioce na svemirskoj stanici. Prošle jeseni doletela je ruska filmska ekipa, a za njom i japanski modni tajkun i njegov pomoćnik. Sada, nakon godina suprotstavljanja turistima svemirskih stanica, NASA se konačno uključuje.

Raketna kompanija šefa Amazona Jeffa Bezosa, Blue Origin, vodi kupce na 10-minutne vožnje do ivice svemira, dok Virgin Galactic očekuje da počne sa letovima kasnije ove godine. Lansiranje krajem prošle nedelje je drugi privatni čarter za SpaceX Elona Maska, koji je prošle godine odveo milijardera i njegove goste na trodnevnu orbitu. Axiom za sledeću godinu planira svoj drugi privatni let do svemirske stanice. Kaže da će učesnik u budućem lansiranju biti izabran putem rijaliti televizijskog programa. Uslediće još putovanja kupaca, a Axiom će dodati sopstvene sobe orbitalnom kompleksu počevši od 2024.

Automatizovana SpaceX kapsula treba da se vrati 19. aprila.

Izvor: SkyNews

Podelite s prijateljima

Tweet