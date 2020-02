Uskoro iPad tastatura sa trackpad-om

The Information je juče objavio da Apple planira da izbaci na tržište novu tastaturu za iPad uređaje, ali sa trackpad-om. U nastavku stoji da će se objavljivanje ove tastature verovatno poklopiti sa datumom izlaska novog iPad Pro uređaja.

Trackpad za bolju funkcionalnost

Dodavanje trackpad opcije je još jedan potez Apple-a da se poveća funkcionalnost tableta, kako bi se približio rangu laptopova. Operativni sistem za iPad već ima podršku za miševe, pa bi dodavanjem trackpada i tastature praktično uz neki update operativnog sistema ovaj uređaj postao laptop sa touchscreen ekranom.

Na godišnjem sastanku akcionara Apple-a, gde su najavljene prve prodavnice Apple-a u Indiji, Craig Federighi izjavio je ako se akcionarima dopada ono što iPad OS trenutno ima i inovira u svom radu, oni će nastaviti sa tim. Bilo bi lepo videti da se iPad približava dvostrukoj nameni, a to je da može da se koristi i kao tablet i kao PC.

Jedno je sigurno, a to je da ako je ovo istina, onda su reakcije na podršku miša za iPad uređaje pozitivne, i to znači samo jedno, da nastave sa implementacijom inovacija koje bi dovele do dvostrukog korišćenja iPad uređaja. Apple očigledno zna šta radi, i svi se nadamo najboljem. Sada ostaje prazan prostor kada je u pitanju njihov MacBook uređaj. Možda je vreme da ovaj profesionalni laptop dobije i touchscreen ekran? Videćemo uskoro šta se sve novo “kuva” u Apple-u.

Izvor: The Verge

