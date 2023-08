Xiaomi-ov sledeći telefon ima duplo više RAM-a i prostor za skladištenje kao najbolji Pixel 7 Pro

Xiaomi je ranije potvrdio da je pametni telefon Redmi K60 Extreme Edition na putu.

Telefon dolazi na globalna tržišta kao Xiaomi 13T Pro

Proizvođač je predstavio Redmi K60 Extreme Edition i ispostavilo se da će zaista imati moćan Dimensity 9200 Plus čipset. Dodaje se da će telefon takođe imati do 24 GB RAM-a i do 1 TB skladišnog prostora. Ovo nadmašuje raspodelu RAM-a/skladišta za Pixel 7 Pro i Galaxy S23, dok je u skladu sa nedavno lansiranim RedMagic 8S Pro i nadolazećim OnePlus Ace 2 Pro.

Inače, Xiaomi je takođe nagovestio rezoluciju ekrana od 1,5K na 144Hz, zajedno sa PixelWorks X7 procesorom za ekran. Dakle, oni koji žele i visoku brzinu osvežavanja i veću rezoluciju ekrana treba da imaju na umu ovaj telefon. Prethodno curenje ukazalo je na to da ovaj telefon dolazi na globalna tržišta kao Xiaomi 13T Pro. To znači da možda nećete morati da uvozite ovaj uređaj ako vam se sviđa. Ali nadamo se da će model od 24GB/1TB doći i na globalna tržišta.

Ipak, izgleda da će 14. avgust biti pun događaj lansiranja. Između novog Redmi telefona, Xiaomi Mix Fold 3, 14-inčnog Xiaomi Pad-a i nekoliko drugih očekivanih proizvoda, možda će se naći ponešto za svakoga.

Izvor: Androidauthority

