YouTube otkriva svoju strategiju veštačke inteligencije

YouTube je u partnerstvu sa izdavačkim kućama kako bi uspostavio pravila za način na koji se muzika generisana veštačkom inteligencijom tretira na svojoj platformi, uključujući mogućnosti monetizacije i za kompanije i za kreatore.

Platforma je u postu na blogu rekla da će investirati u izgradnju svog sistema za upravljanje pravima Content ID, ažurirati svoje politike o otpremanju manipulisanog sadržaja i primeniti generativne AI alate kako bi pomogla u otkrivanju video zapisa koji krše njena pravila.

„Generativni sistemi veštačke inteligencije mogu da pojačaju trenutne izazove kao što su zloupotreba žiga i autorskih prava, dezinformacije, neželjena pošta i još mnogo toga“, rekao je izvršni direktor YouTube-a Neal Mohan. „Ali AI se takođe može koristiti za identifikaciju ove vrste sadržaja, a mi ćemo nastaviti da ulažemo u tehnologiju koju pokreće veštačka inteligencija koja nam pomaže da zaštitimo našu zajednicu gledalaca, kreatora, umetnika i tekstopisaca.

YouTube još nije objavio nikakve detalje o tome šta će ove nove investicije biti osim obećanja balansiranja zaštite prava sa inovacijama koje predvode kreatori, uključujući pronalaženje načina za monetizaciju sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom.

Deo YouTube-ovog plana je partnerstvo sa Universal Music Group (UMG) — jednom od najvećih izdavačkih kuća na svetu — za stvaranje muzičkog inkubatora AI, u suštini grupe muzičara koji će „pomagati u prikupljanju uvida o generativnim eksperimentima i istraživanju veštačke inteligencije“ na platformi. Među ovim umetnicima su Anitta, Juanes, OneRepublic’s Ryan Tedder, zaostavština Frank Sinatra, producent Rodney Jerkins zvani Darkchild i kompozitor Max Richter, između ostalih. Svi ovi umetnici imaju ugovore sa UMG.

„Središnji deo naše kolektivne vizije je preduzimanje koraka za izgradnju bezbednog, odgovornog i profitabilnog ekosistema muzike i videa – onog u kome umetnici i pisci pesama imaju mogućnost da zadrže svoj kreativni integritet, svoju moć da biraju i da dobiju pravičnu naknadu,“ rekao je predsednik i izvršni direktor UMG Lucian Grainge u zasebnoj izjavi.

Pesma koju je generisala veštačka inteligencija, „Heart On My Sleeve“, postala je viralna na Tiktoku u aprilu, sa vokalom koji je zvučao kao Drake i The Weeknd. Ubrzo je stigao do servisa za striming, uključujući YouTube. UMG, Drakeova muzička kuća, izdala je oštro sročenu izjavu u kojoj kaže da pesme generisane veštačkom inteligencijom krše zakone o autorskim pravima. Pesma je na kraju skinuta sa YouTube.

Prava oko sadržaja generisanog veštačkom inteligencijom ostaju nejasna nakon što je sudija okružnog suda u DC-u presudio da umetnost koju je stvorila veštačka inteligencija ne može biti zaštićena autorskim pravima. Financial Times je takođe izvestio da UMG i Google, matična kompanija YouTube-a, pregovaraju o licenciranju glasova i melodija umetnika za obuku AI modela

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet