Amazon Kindle Scribe – ograničena konverzija rukopisa u tekst

Konačno, Amazon je to uradio – nakon što je lansirao niz manjih ažuriranja Kindle Scribe u poslednjih nekoliko meseci, Amazon je izbacio dva koja bi potencijalno promenila igru. Počevši od danas, sada zapravo možete pretvoriti rukopis u kucani tekst na svom Kindle Scribe-u i pisati na stranicama.

Istini za volju, nove funkcije su veoma ograničene u svojim mogućnostima. Dobra vest je, međutim, da Amazon planira da uvede više ažuriranja tokom godine – pa se nadamo da će biti bolje.

Za sada, međutim, možete da konvertujete svoj rukopis u kucani tekst samo kada izvozite sveske. Smešten u meniju „ Share “, Amazon sada daje korisnicima mogućnost da izaberu „ Convert to text and quick send“. Postoji i opcija „ Convert to text and email “, koja vam omogućava da pregledate i uređujete beležnice pretvorene u tekst pre nego što ih delite sa do pet adresa e-pošte.

Nasuprot tome, Koboova nova Elipsa 2E vam takođe omogućava da konvertujete svoj rukopis iz notebook-a. I, na osnovu mog početnog testiranja beta verzije nove funkcije Scribe, ona takođe preciznije pretvara rukopis.

Takođe sada možete pisati direktno na odabranim stranicama knjiga, vođenih časopisa, igara rečima i još mnogo toga kupljenog preko Amazona. Opet, ovo je ograničeno na Kindle naslove sa „Knjigama za pisanje“ ili „Pisanjem na stranici“ navedenim kao podržana funkcija. Nasuprot tome, Kobo Elipsa 2E vam omogućava da pišete na bilo kojoj e-knjigi.

Postoje i druga manje uzbudljiva, ali ipak značajna ažuriranja koja je Amazon objavio danas. Na primer, sada možete da prelazite između režima portretnog i pejzažnog prikaza na PDF-ovima otpremljenim preko funkcije Send to Kindle. Ostala nova ažuriranja PDF-a uključuju mogućnost isecanja margina, isticanja olovkom ili prstima, dodavanja tekstualnih beleški i traženja reči u rečniku ili preko Vikipedije.

Konačno, Amazon je dodao i novi alat za odabir laso, koji vam omogućava da zaokružite rukom pisani tekst i promenite veličinu ili ga pomerite unutar beležnice, lstikere ili PDF-a. Takođe možete da kopirate i nalepite izabrani sadržaj u sveske, stikere i PDF-ove.

Iako Kindle Scribe ima još dug put – molim vas, dozvolite nam da sinhronizujemo Kindle Scribe beleške sa Kindle aplikacijama na drugim uređajima, Amazon – drago mi je da je Amazon uveo ova ažuriranja. Pre nekoliko nedelja, Kindle Scribe nije mogao da drži sveću u odnosu na rivale kao što su Kobo Elipsa 2E i Remarkable 2. Međutim, sa današnjom najavom, budućnost počinje da izgleda svetla za prvi Amazon-ov e-čitač za beleženje.

