Američka vlada tužiće Google zbog monopola

Ministarstvo pravde u Sjedinjenim Američkim Državama sprema se da podnese tužbu protiv Google-a zbog monopolskog položaja na tržištu onlajn oglašavanja i reklamiranja. Podnošenje tužbe očekuje se tokom leta.

Google predao više od 100,000 dokumenata istražnim organima

Generalni državni tužilac iz Teksasa potvrdio je vremenski okvir za podnošenje tužbe, a to je kraj leta ove godine. Naime, smatra se da će istraga do tada biti kompletirana, i da je to realan vremenski interval kada se može očekivati i tužba protiv Googlea. Ova istraga je jedan od najvećih napora SAD-a do sada da se poslovanje Google-a regulište od strane vlade SAD-a.

Do sada je predato oko 100,000 dokumenata istražnim organima, kako bi se proverio svaki detalj poslovanja ovog tehnološkog giganta. Istraga ne uključuje Makana Delrahima, šefa u ministarstvu pravosuđa, koji je nekada lobirao za Google. Glavni problem u sporu između SAD-a i Googlea jeste što se misli da Google poseduje oko 7000 podataka o gotovo svakom živom biću na planeti. Toliko informacija poseduju o nama da kontrolišu kupovinu i tržišta. Iz ministarstva su optimistični da će tužba konačno ugledati svetlost dana, i da će rad Googlea uskoro početi strožije da se kontroliše od strane regulatornih tela.

Izvor: The Verge

