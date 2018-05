Blockchain tehnologija za najmlađe

Kriptovalute su poslednjih godina postale toliko popularne da o njima pišu i pevaju pesme, isplaćuju se plate njima, prihvataju ih na sve više mesta i u najrazličitije svrhe, njima možete da platite školarinu ili da kupite stan, a tehnologije i hardver vezani uz njih meta su svih koji žele da se na brzinu obogate. Osnova na kojoj su bazirane kriptovalute je, kao što već i vrapci na grani znaju, blockchain, tehnologija koja ima potencijala da donese revoluciju u mnoga područja, ne samo ona vezana uz kriptovalute. Oni koji žele više da znaju o tome kako blockchain funkcioniše do sada su mogli da se obrazuju putem Interneta. Međutim, šta je sa onima, pre svega decom, kojima su objašnjenja na Internetu previše komplikovana?

Brett Biery, Kanađanin poreklom iz Kanzasa i softverski inženjer, setio se kako blockchain da približi upravo najmlađima. Naime, napisao je i čak i ilustrovao slikovnicu na 25 strana koja bi trebalo deci i početnicima u ovoj oblasti da dočara šta je to blockchain, kako radi i koje su mu prednosti. Glavni lik slikovnice je Blocky, „blok“ koji luta svetom u potrazi za drugim „blokovima“ kako bi se udružili u lanac, odnosno blockchain. Blocky-evu avanturu pratimo kroz tipične dečje osećaje kada traže nove prijatelje i pokušavaju da se uklope u društvene krugove, u školu, i slično.

Na kraju, kad su sva deca koja bi ovu slikovnicu mogla čitati već odavno zaspala, Blocky pronađe svoje mesto u blockchain-u i živi dugo i srećno do kraja života. Ako želite i sami da pokušate kroz ovu slikovnicu da uspavljujete svoje dete ili nekome da dočarate kako radi blockchain, knjigu „A Place in the Blockchain“ na Amazonu možete besplatno preuzeti u obliku e-knjige, dok se štampano izdanje može naručiti za 8 dolara.

Izvor: CNET

