Električni vazdušni taksiji u Južnoj Koreji 2026.

Archer Aviation je u partnerstvu sa kompanijom za prevoz i parkiranje Kakao Mobility kako bi dovela električne avio taksi letove u Južnu Koreju počevši od 2026. godine, ako kompanija uspe da razvije svoj avion na vreme.

Prelazak u Južnu Koreju deo je međunarodne strategije koja će takođe omogućiti da se Archer komercijalno lansira u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Indiji iste godine. Konkurent Joby Aviation takođe cilja na Južnu Koreju u partnerstvu sa SK Telecom-om i UT-om, zajedničkim ulaganjem između Ubera i T Map Mobility-a koje integriše vazdušna i kopnena putovanja.

Prema uslovima Archerovog najnovijeg ugovora, Kakao Mobility planira da poseduje i upravlja Archerovim Midnight električnim vertikalnim poletanjem i sletanjem (eVTOL) kako bi mogao da ponudi vožnju vazdušnim taksijem za više od 30 miliona registrovanih korisnika na svojoj mobilnoj aplikaciji Kakao T, počevši od Seoula.

Archer kaže da avion Midnight ima domet od 100 milja i da je dizajniran za urbana okruženja gde je prosečno putovanje oko 20 milja. Letelica ima očekivanu nosivost veću od 1.000 funti i može da preveze četiri putnika pored pilota. Međutim, vozilo je još uvek u razvoju i još uvek nije dobilo FAA sertifikat.

„Vizija je jasna – smanjite izgubljene sate u saobraćaju i unapredite svakodnevna putovanja uz električnu avio taksi uslugu koja ima Archer’s Midnight avion“, rekao je Christopher SungVook Chang, viši potpredsednik Kakao Mobility.

Kakao i Archer takođe zajedno učestvuju u Velikom izazovu K-UAM (Korea Urban Air Mobiliti), inicijativi koju vodi južnokorejska vlada za razvoj i testiranje UAM komercijalnih tehnologija koje mogu da se pozabave problemima kao što su gužve u saobraćaju i zagađenje vazduha. Kulminacija tog izazova biće javna demonstracija Arčerovih aviona u Južnoj Koreji krajem 2024.

Kakao je ukupno pristao da kupi do 50 aviona Midnight, u vrednosti od približno 250 miliona dolara, uključujući uplate pre isporuke. Archer nije dao više detalja o tome kada očekuje da će ispuniti svih 50 naloga, ili čak prvih nekoliko. Startup koji se pretvorio u SPAC ima ugovor sa proizvođačem automobila Stellantis o masovnoj proizvodnji svojih eVTOL-ova i dozvoli kompaniji pristup do 150 miliona dolara dodatnog kapitala. Uz to, Archer i dalje mora da snosi sve troškove povezane sa tom saradnjom.

Izvor: techcrunch.com

