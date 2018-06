Elon Musk kreirao AI koji pobeđuje Dota 2 profi gejmere

Superbot OpenAI Five sprema se da na profesionalnom turniru porazi igrače Dota 2 igre u orkšaju 5 na 5. Da li je ovo samo igra ili uvod u nešto mnogo ozbiljnije kada je veštačka inteligencija u pitanju?

Čuveni bogataš i filantrop Elon Musk radi na usavršavanju veštačke inteligencije koja će pokušati da pobedi profesionalne Dota 2 gejmere u borbi 5 na 5. Reč je o OpenAI sistemu koji je prošle godine porazio tada najboljeg Dota 2 igrača u okršaju 1 na 1. Sada su apetiti porasli i tim koji stoji iza ovog superkompjutera računa da je vreme da se porazi jedna profesionalna ekipa.

Super-borbenog bota kreirala je kompanija OpenAI Elona Muska koja je posvećena unapređenju veštačke inteligencije. Ovaj superbot će pokušati da porazi ekipu vrhunskih igrača na velikom međunarodnom turniru koji će se odigrati u avgustu. Tim programera do tada ima vremena da usavrši AI kako bi mogao da pobedi ljudske protivnike, i to poštujući turnirska pravila.

OpenAI Five igra Dota 2 sam sa sobom

Na turnir će izaći unapređeni bot, Open AI Five, koji se za turnir sprema tako što igra sam protiv sebe svaki dan. On svaki dan odigra partija u vrednosti 180 godina igranja ljudskih igrača, unapređujući na taj način taktike za svakog heroja i svaku mapu. Može se slobodno reći da ja OpenAI Five samouk jer se bori sam sa sobom “vekovima”, što znači da ima više iskustva nego bilo koji profi Dota 2 tim na svetu. Ovoliko broj okršaja u jednom danu moguće je odigrati jer za trening OpenAI Five koristi 256 grafičkih karti i 128.000 procesorskih jezgara.

Iako članovi OpenAI tima smatraju da je njihov superbot došao do najboljih strategija za pobedu, jasno je da mu neće biti lako u borbi sa ljudima. Najveća prednost čoveka nad mašinom je – nepredvidivost i improvizacija. Ukoliko žele da budu uspešni protiv mašine, ljudi će morati da koriste do sada neviđene taktike koje nisu “logične” za veštačku inteligenciju. OpenAI Five će pokušati da kompjuterskom preciznošću napadne slabe tačke protivnika koristeći prednosti bržih reakcija i “jednog uma” koji upravlja svima.

Elon Musk koristi video-igru Dota 2 da demonstrira mogućnosti veštačke inteligencije i promoviše svoj projekat koji ima za cilj da razvije AI koji će unaprediti čovečanstvo. U prošlosti je Musk izražavao bojazan da AI predstavlja pretnju čovečanstvu ukoliko se ne bude uspotavljena veća kontrola razvoja. Čini da je taj scenario ipak malo preuveličan, i da bi Musk možda ipak trebao više da brine o bezbednosti Tesla vozila i pričama o bankrotstvu.

