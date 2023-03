EU – Apple prekršio antimonopolski zakon u slučaju Spotify

EU je ažurirala svoj antimonopolski slučaj protiv Apple-a i kontrolu koju ima nad servisima za strimovanje muzike na iOS-u sa potencijalno dobrim vestima za podnosioca žalbe Spotify.

Apple kriv

Evropska komisija, telo EU koje istražuje optužbe, kaže da je Apple prekršio antimonopolske zakone tako što je sprečio rivalske muzičke firme poput Spotifya da reklamiraju gde i kako se korisnici mogu pretplatiti na njihove aplikacije. Ovo ažuriranje slučaja ne predstavlja konačnu presudu i sada je na Appleu da postavi odbranu i dokaže da su optužbe pogrešne.

Spotify je prvi put podneo žalbu protiv Apple-a 2019. godine, a Evropska komisija je otvorila istragu 2020. Komisija je izdala početnu „izjavu prigovora” protiv Apple 2021. godine, izlažući moguća kršenja antimonopolskog zakona.

Komisija je ažurirala izjavu o primedbama. Odbacila je prvu optužbu, rekavši da „više ne zauzima stav o legalnosti obaveze IAP-a“, i fokusira se na drugu. Komisija je takođe ojačala svoj glas u vezi sa ovom optužbom, izjavljujući „preliminarni stav“ da su „Apple-ove obaveze protiv upravljanja nepravednim uslovima trgovanja kršeći član 102. Ugovora o funkcionisanju Evropske unije („UFEU“)“.

Neko vreme, Apple nije dozvoljavao rivalskim servisima za striming kao što je Spotify da čak uključe veze u aplikacijama kompanije do sopstvenih prijava za pretplatu.

Apple će sada moći da odgovori na optužbe EU. Ako bude proglašena krivim, kompanija se suočava sa kaznom do 10 odsto svog godišnjeg globalnog prometa. To bi bila kazna do 39,4 milijarde dolara na osnovu prihoda kompanije Apple u 2022. od 394,33 milijarde dolara.

U saopštenju Spotifya, generalni savetnik kompanije, Eve Konstan, rekla je: „Danas je Evropska komisija poslala jasnu poruku da su Apple antikonkurentsko ponašanje i nepoštena praksa predugo štetili potrošačima i programerima u nepovoljnom položaju. Pozivamo Komisiju da donese brzu odluku u ovom slučaju kako bi zaštitila potrošače i obnovila fer konkurenciju na iOS platformi.

Prošlog meseca, Spotify i druge evropske kompanije pozvale su Komisiju da požuri svoju istragu i preduzme „brzu i odlučnu akciju“ protiv Apple. Ako se odloži ya kasnije, slučaj će takođe verovatno naići na potpuno novi set obaveza Apple i drugih kompanija, moraće da se pridržava nadolazećeg zakona EU o digitalnim tržištima, ili DMA. Ovo će primorati Apple da po prvi put dozvoli prodavnicama aplikacija trećih strana i bočno učitavanje aplikacija na iOS-u.

Izvor: TheVerge

