Google planovi za Pixel u naredne tri godine

Google planovi za liniju Pixel telefona od 2023. do 2025. su procurili, ako je verovati Android Authority-u. krajem prošle nedelje je izdanje objavilo vremenski okvir pun informacija iz izvora koji je nazvao „anonimnim, ali od poverenja“, rekavši da je proveravao planove i upozorio da su neki ishodi verovatniji od drugih.

Cela stvar je vredna čitanja, ali evo glavnih stavki: Android Authority kaže da se u Google-u govori o premeštanju jeftinijih telefona A-serije na raspored jednom u dve godine, i da postoje planovi za dizajn Pro Pixel za one koji ne žele masivni ekran od 6,7 inča. Izdavanje takođe ponavlja glasine da možemo očekivati da će Google konačno otkriti svoj sklopivi telefon od 1.799 dolara sledećeg proleća, i kaže da kompanija razmatra lansiranje nastavka 2025. koji će biti bliži Samsung Z Flip nego Z Fold.

Naravno, vredi napomenuti da čak i ako je osoba koja je procurila ove informacije u Android autoritet 100 posto tačna u vezi sa Google-ovim planovima, oni uvek mogu da se promene u zavisnosti od toga kako budu primljeni telefoni. Publika je toga svesna i jasno stavlja do znanja da ovde ima mnogo razgranatih puteva. Na primer, primećuje se da budućnost Pixel-a 8a zavisi od toga koliko dobro radi Pixel 7a i da je slična priča za sklopiva strategija kompanije u 2024. i 2025. godini.

Uz to, hajde da pričamo o tom kompaktnom Pixel Pro-u o kome se pričalo, jer Android Authority kaže da je njihov izvor „izričito izjavio“ da se to dešava. Prema izveštaju, on će biti deo linije Pixel 9, koja bi trebalo da se pojavi na jesen 2024. Ideja je da, kao i Apple, Google ima dve veličine profesionalnih telefona sa istim skupom funkcija — jedan sa 6,7-inčnim ekran, poput trenutnog modela, i onaj sa ekranom od 6,3 inča, koji je iste veličine kao i današnji obični Pixel 7.

Detalji o tome koje će profesionalne karakteristike imati Pixel 9s uglavnom su odsutni, iako je to za očekivati s obzirom na to koliko su udaljeni. Iskreno, izvan kompaktnog Pixel Pro-a, informacije iz izveštaja izgledaju uglavnom očigledne na osnovu onoga što danas znamo.

Izveštaj je svakako vredan čitanja ako ste zainteresovani za Pixel – ne samo zato što ima zanimljive komade razbacane svuda (npr. Ne-Pro Pixel 8 može biti malo kompaktniji od trenutnog Pixel-a 7), već zato što je takođe odličan pregled svih glasina koje su se širile o Pixel seriji do ovog trenutka.

Izvor: TheVerge

