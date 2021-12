Intel nevakcinisane zaposlene šalje na neplaćen odmor

Intel je zatražio od zaposlenih da dostave potvrdu o vakcinaciji ili medicinsku dokumentaciju koja potvrđuje da ne smeju da prime vakcinu do 4. januara.

Intel je zatražio od svojih zaposlenih da dostave potvrdu o vakcinaciji do 4. januara. Oni koji zbog zdravstvenih razloga ne mogu da prime vakcinu u obavezi su da predaju dokumentaciju koja to potvrđuje. Svi zaposleni koji ne ispune ove uslove do 4. januara, biće poslati na neplaćeni odmor.

Za sada zaposleni koji nisu vakcinisani moći će da rade od kuće ili da se testiraju neposredno pre dolaska na posao. Takođe je kompanija ukazala da će do 15. marta 2022. godine tolerisati verska ubeđenja ili zdravstvene probleme zbog kojih zaposleni ne smeju da budu vakcinisani. Svi zaposleni koji i nakon ovog perioda ne budu bili vakcinisani biće poslati na neplaćeno odsustvo od tri meseca počevši od 4. aprila.

Novi odnos prema zaposlenima koji se nisu vakcinisali tehnološke kompanije, ali i druge kompanije u Americi su zauzele nakon izjave američkog predsednika. Da li je ovakav odnos prema zaposlenima vid deskriminacije?

Izvor: Indiatoday

