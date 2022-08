iOS 16 i Android 13 govore mnogo o budućnosti pametnih telefona

Pametni telefoni postaju još bliže povezani sa nedigitalnim aspektima naših života.

Najnovija ažuriranja od Google-a i Apple-a pokazuju kako telefoni postaju sve veći deo naših oflajn života

To je jedan od glavnih zaključaka iz iOS 16 i Android 13, najnovijih ažuriranja softvera za mobilne uređaje Apple-a i Google-a. Apple-ovo iOS 16 ažuriranje je u beta fazi i biće lansirano ove jeseni, dok je Android 13 postao dostupan za Pixel uređaje 15. avgusta. Oba tehnološka giganta žele da vaš telefon pretvore u digitalni novčanik za čuvanje vaše lične karte i drugih bitnih dokumenata, gurajući vaš telefon bliže vašem identitetu nego ikada ranije. Kompanije takođe nastavljaju da poboljšavaju način na koji telefoni komuniciraju sa automobilima, pametnim kućnim uređajima i drugim svakodnevnim uređajima.

Apple-ov iOS 16 i Google-ov Android 13 puni su podešavanja i novih funkcija, od kojih su neke važnije od digitalnih novčanika i bržih veza (kao što je Apple-ov alat za proveru bezbednosti za zaštitu žrtava nasilja u porodici i Google-ova nova ažuriranja privatnosti). Ali preklapanje između dva operativna sistema naglašava promenljivu ulogu telefona u našim životima. Na osnovu Apple-ovih i Google-ovih ažuriranja, ono što se dešava oko vašeg telefona biće jednako važno kao i ono što se dešava na vašem telefonu. Što su naši telefoni intimnije povezani sa svakodnevnim osnovnim stvarima kao što su novčanici, kreditne kartice, automobili i kućni aparati, to će biti teže odvojiti se od njih (ili prebaciti između iPhone-a i Android-a). Koncept nije nov; industrija se godinama kretala u ovom pravcu. Ali promene u iOS-u 16 i Androidu 13 donose važna poboljšanja Apple-ovih i Google-ovih pristupa koja će verovatno ubrzati takve napore.

Zamena fizičkog novčanika

Digitalni novčanik je bio u fokusu kako Apple-ove iOS 16 najave u junu, tako i Google-ovog Android 13 pregleda iz maja. Najznačajnija promena koja dolazi u Apple Payi je nova opcija pod nazivom Apple Pay Later, koja deli cenu kupovine na četiri jednake rate tokom šest nedelja. Uz iOS 16, identifikacione kartice uskladištene u Apple Wallet-u takođe se mogu koristiti za verifikaciju vašeg uzrasta u okviru aplikacija. Dodatak dolazi nakon što je Apple prvi put dodao podršku za digitalne ID-ove prošle godine. Google je, u međuvremenu, detaljno preuredio svoju aplikaciju Wallet tokom svoje I/O konferencije.

Novi Google novčanik će skladištiti lične dokumente kao što su platne i tranzitne kartice, evidencije o vakcinaciji, bording karte i studentske legitimacije, slično kao i Apple novčanik. Google takođe sarađuje sa vladinim agencijama na podršci digitalnim ID-ovima. Uzeto zajedno, Apple-ova i Google-ova ažuriranja predstavljaju još jedan korak ka njihovom zajedničkom cilju da fizički novčanici postanu zastareli – promena koja će nas neizbežno učiniti još više zavisnim od mobilnih uređaja. Ljudi su već prihvatili ideju da se fizičke kreditne kartice zamene aplikacijama za plaćanje zasnovanim na pametnim telefonima.

Očekuje se da će upotreba mobilnih sistema plaćanja u prodavnicama poput Apple Pay-a premašiti 50% svih korisnika pametnih telefona u SAD do 2025. godine, prema izveštaju eMarketera za 2021. Apple-ova nova opcija Pay Later i Google-ov obnovljeni fokus na sopstveni mobilni novčanik mogli bi učiniti ideju o ostavljanju svog fizičkog novčanika kod kuće još privlačnijom.

Vaš telefon, svuda

Zamena novčanika je samo jedan od načina na koji se Apple i Google nadaju da će naše telefone učiniti korisnijim van mreže u svakodnevnom životu. Obe kompanije su takođe predstavile alatke za pametne telefone zasnovane na kameri koje bi mogle da olakšaju navigaciju prema interesantnim mestima u stvarnom svetu. Još jedna istaknuta tema je povećana međupovezanost između mobilnih uređaja i kućnih aparata, automobila i zvučnika. Apple i Google veruju da će kamera nastaviti da igra veliku ulogu u našoj interakciji sa svetom oko nas. U iOS-u 16, moći ćete da prevodite tekst na različite jezike koristeći novu opciju kamere u Appleovoj aplikaciji Translate. Tokom svoje glavne prezentacije na WWDC-u, kompanija je pokazala kako se ovo može koristiti za prevođenje čitavog menija restorana na drugi jezik. Takođe ćete moći da pratite let ili pretvorite valutu samo dodirom na tekst na fotografiji.

Google je na Google I/O-u pokazao ambicioznu ekspanziju svoje aplikacije Lens pod nazivom „scene explorer“, koja u suštini primenjuje svoje sposobnosti pretraživanja na stvarni svet. Prebacili biste kameru svog telefona preko police sa proizvodima, a ona bi preklapala informacije i ocene na ekranu kako bi vam pomogla da pronađete pravi izbor. Šef Google pretrage Prabhakar Raghavan je kao primer naveo mogućnost pronalaženja grickalica bez orašastih plodova ili losiona bez mirisa u maloprodajnoj prodavnici. Izvođenje može biti drugačije, ali koncept je sličan. Već smo navikli da naručujemo hranu, taksije i potrepštine za domaćinstvo pritiskom na dugme na našim telefonima.

Sada Apple i Google žele da naše telefone učine kritičnim delom u ostvarivanju tih zadataka iu stvarnom svetu, a kamera će biti glavni deo toga. Google i Apple su takođe poboljšali svoje vizije za pretvaranje našeg telefona u čvorište za povezivanje drugih uređaja oko nas. Google je objasnio kako će Android 13 učiniti vaš telefon boljim u povezivanju sa drugim uređajima uz podršku za brzo uparivanje, automatsko prebacivanje zvuka između uređaja i mogućnost lakšeg sinhronizovanja poruka između vašeg telefona i računara. Takođe je otkrio novi interfejs sa podeljenim ekranom za Android Auto koji bi trebalo da olakša obavljanje više zadataka kada ste na putu. Apple je pojednostavio proces upravljanja HomeKit uređajima sa redizajniranom kućnom aplikacijom za iPhone. Ali možda najveća oblast u kojoj Apple planira da proširi domet iPhone-a je automobil.

Kompanija je najavila renoviranje svog CarPlay softvera koji izgleda kao ceo operativni sistem za automobile, zajedno sa ikonama aplikacija, vidžetima i drugim elementima korisničkog interfejsa koji podsećaju na iPhone i Apple Watch. Pametna kuća i povezani automobil nisu nove ideje. Oboje su godinama bili sastavni deo Apple-ovih i Google-ovih strategija. Ali iOS 16 i Android 13 pojašnjavaju kako bi vizije Apple-a i Google-a za ove uređaje trebalo da komuniciraju. Kako pametni telefon postaje veza za sve, od vaše kreditne kartice do termostata i automobila, Apple i Google njegovu estetiku čine ličnijom. Kada iOS 16 bude lansiran ove jeseni, vaš iPhone će dobiti novi zaključani ekran sa podrškom za vidžete u stilu Apple Watch-a i nove foto efekte za pozadinske slike. Google proširuje svoj Material You unapred pripremljenim setovima boja koji se mogu primeniti na ceo operativni sistem. iOS 16 i Android 13 imaju mnogo više od nove funkcionalnosti novčanika, alata za kameru za skeniranje objekata iz stvarnog sveta i poboljšane veze. Ova ažuriranja ne samo da signaliziraju koliko telefon postaje neophodan za naše onlajn i oflajn živote, već takođe ukazuju na to kuda industrija ide dalje.

Izvor: Cnet

