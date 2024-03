iPhone skoro 20 godina kasnije 

Stiv Džobs je predstavio iPhone 9. januara 2007. Godine. Taj uređaj je nazvao “iPod sa ekranom osetljivim na dodir”, mobilni telefon i “internet komunikator” i to sve u jednom proizvodu.

Pre iPhone-a i posle iPhone-a

Sada, koristeći prednost retrospektive, prilično je lako reći da lansiranje iPhone-a predstavlja događaj koji transformisao sve u poslednjih 20 godina u vezi potrošačke tehnologije. Iako je originalni model imao mnogo nedostataka, njegov uticaj je bio toliko neposredan i monumentalni da je istorija potrošačke tehnologije odmah bila podeljena na dva perioda: Pre iPhone-a i posle iPhone-a.

Zatim, bila je tu i revolucija personalnih računara, na primer. Računari veličine sobe iz istraživačkih instituta su se transformisali u nešto što se može kupiti i koristiti u svom domu. To je svakako bilo ogromno dostignuće. Takođe, postojali su višestruki prelomni momenti tokom 1970-ih, 1980-ih i 1990-ih koji su doprineli usponu savremenog računarstva. Trojstvo Apple II, Tandy TRS-80 i Commodore PET 2001 u 1970-im godinama predstavljalo je prvi talas. Zatim je usledio uspon IBM PC-a i Macintosh-a u 1980-im.

Dolazak Windows-a 1995

Stvari su zaista stekle zamah 1990-ih sa dominacijom Microsoft Windows-a. Dolazak Windowsa 1995 bio je posebno prelomni trenutak. U novijoj istoriji, laptop je postao prihvatljiviji, a zatim dominantniji kasnih 1990-ih i 2000-ih. To je promenilo način razmišljanja većine ljudi o računarstvu. Ovo su bili događaji koji su pomakli tržište ličnih računara napred, ali je teško reći koji je bio važniji od kog. To je bio više postepeni uspon i pad različitih tehnologija koje su nas dovele do modernog doba.

Ipak tržište mobilnih telefona potpuno je preoblikovao iPhone, čak i ako je trebalo nekoliko godina da se efekti pokažu. Kompanije poput BlackBerry, Palm i Nokia-e previše su se držale predstave o pametnim telefonima pre iPhone-a. One su se fokusirale na poslovne korisnike i fizičke tastature i nisu poboljšavale značajno korisničko iskstvo softvera. Te kompanije su sada nestale ili su irelevantne za glavne potrošače. Uvođenje Palmovog webOS-a i Microsoft-ova kupovina Nokia-e kako bi gurnuli Windows Phone napred bili su razumni napori da se izazove iPhone.

Međutim, ti potezi su bili daleko premali i prekasni. Kvalitet hardvera i softvera bio je promenljiv u oba slučaja. Glavni problem je bio što su programeri retko prihvatali bilo koju platformu, uglavnom zato što su potrošači brzo usvojili iPhone i Android. Najbolje iPhone aplikacije obično nikada nisu dosegle te uređaje, što je dovelo do neminovnog propadanja.

Sa druge strane Android

Sa druge strane, Google i Samsung odmah su se potpuno posvetili Android-u i brzo su počeli da ubiraju plodove imajući alternativu iPhone-u. Android je imao dovoljno sličnosti sa iOS-om, ali i dovoljno razlika da privuče novi deo tržišta. To je posebno istinito internacionalno, gde je ogromna raznolikost cena i uređaja bila ogromna prednost na tržištima gde su većina ljudi bili van domašaja Apple-ovih proizvoda. Android je stigao samo nekoliko meseci nakon što je Apple lansirao App Store za iPhone. Programeri su zatim brzo počeli da pišu aplikacije za obe platforme.

Nema sumnje da je iPhone preoblikovao i niz drugih poslovnih delatnosti. Krajem 2000-ih, tržište je bilo preplavljeno jednofunkcijskim gedžetima, od očiglednih stvari poput digitalnih kamera, prenosnih igračkih uređaja i iPod-a. Takođe, važno je napomenuti šta su telefoni učinili satovima, papirnim kalendarima, listama i adresarima. U eri nakon iPhone-a, digitalne kamere i prenosivi muzički plejeri za potrošače su izuzetno specijalizovani. Era iPhone-a je više nego dovoljna za većinu ljudi, a iPhone je brzo apsorbovao iPod.

Prenosivi sistemi za igranje igrica sada doživljavaju blagi procvat, ali popularnost igara na telefonu koje svako može uzeti i igrati je neprevaziđena. Ako je Nintendo Wii ostavio svoj trag nudeći opuštenu igru, iPhone i App Store su brzo preuzeli taj koncept i omogućili igranje u pokretu. Call of Duty Mobile i Candy Crush Saga su dostigli vrhunac sa oko 500 miliona igrača. Minecraft je najprodavanija igra svih vremena, sa 300 miliona prodatih kopija. Većina AAA blockbuster naslova ne prelazi 50 miliona prodatih kopija.

iPhone 4 iz 2010. godine

iPhone 4 iz 2010. godine doveo je do toga da Apple zaista usmeri pažnju na kameru i kvalitet slike, ali to nije sprečilo ljude da snimaju tone fotografija i postavljaju ih na Facebook. Čak i iPhone 3GS iz 2009. godine napravio je prilično pristojne snimke i video zapise.

Otprilike godinu dana nakon prvog iPhone-a, App Store je otvorio vrata za ono što je bilo moguće. Igre, alati za produktivnost, bolje aplikacije za poruke, društveni mediji, striming muzike i sve ostalo što povezujemo sa modernim pametnim telefonom brzo su se pojavili. Neki ljudi nisu stvarno smatrali prvi iPhone “pametnim telefonom” pošto niste mogli instalirati aplikacije trećih strana. Apple je zatim mudro prepoznao taj nedostatak i ispravio ga.

Privatnost je nestala

Da li su sve promene koje su usledile nakon uspona iPhone-a dobra stvar, o tome se može diskutovati. Imati gotovo neograničen pristup internetu uvek čini da se osećamo kao da je to više nego što možemo da podnesemo, a pametni telefoni omogućavaju sve vrste digitalnog zlostavljanja.

Naša privatnost je nestala jer ovi uređaji beleže ogromne količine podataka o našim kretanjima, željama, navikama trošenja i pretragama u ime najvećih kompanija na svetu, koje ih monetizuju i pokušavaju da nas održe zavisnim. Stiv Džobs gotovo sigurno nije imao sve to na umu kada je 2007. godine izvadio iPhone iz svog džepa. Ova tehnologija je toliko brzo napredovala da nismo znali u šta se upuštamo.

Posledice svega ovoga će potrajati decenijama da se u potpunosti iskažu. Ipak, donekle, mnogi od nas već se povlače iz “uvek povezanog, deleći sve” mentaliteta koji je omogućio iPhone. Senka vladavine vlade, barem iz EU, nad kompanijama poput Apple-a i Google-a je nemoguće ignorisati. Ipak, teško je zamisliti da će se mnogo toga desiti da oslabi njihovu dominaciju u bliskoj budućnosti. Bez obzira na promene, nema sumnje da živimo u svetu gde, zahvaljujući iPhone-u, najvažniji računar u životima ljudi je onaj u njihovom džepu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet