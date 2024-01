Jackery krovni šator kao snažan solarni generator 

Jackery je pretvorio skromni krovni šator u snažan solarni generator koji omogućava svakom automobilu da pobegne iz mreže na vikend ili duže. Iako je to samo koncept koji je trenutno prikazan na CES-u, Jackery kaže da će šator staviti u proizvodnju negde krajem 2024.

Kaže se da solarni paneli koji se mogu uvlačiti proizvode do 1000 W kada je automobil parkiran, a šator otvoren i okrenut prema jugu. To je dovoljno za generisanje 4,96 kVh dnevno na zapadu SAD, ili 4 kWh dok se krećete na istok, prema Jackery procenama. Ne pominje se njegova otpornost na vetar, ali to teško da je briga za koncept parkiran na ružnom tepihu unutar kongresnog centra u Las Vegasu.

Šatori na krovu već mogu biti opremljeni solarnim panelima koje proizvodi bilo koji broj kompanija, uključujući Jackery. Ali to su obično lagane fleksibilne ploče kako ne bi preplavile mehanizam za sklapanje šatora i retko pokrivaju celu površinu zbog neusklađenih dimenzija. To rezultira relativno slabom efikasnošću solarne konverzije za dostupnu površinu. Jackery krovni šator maksimizira proizvodnju energije tako što ceo krov puni solarnim ćelijama, a zatim ih proširuje napolje, istovremeno uredno integrišući ožičenje potrebno za napajanje Jackery elektrane.

Konceptni šator CES napaja odvojenu elektranu E1000 Plus od 1,26 kWh, sposobnu za 2000 W AC izlaza. To je dovoljno za pokretanje prenosnog klima uređaja od 1150 W oko jedan sat, frižidera u automobilu od 60W oko 45 sati ili električnog šporeta od 900 W za sat vremena – duže ako dodate LFP ekspanzione baterije za do 5 kWh ukupnog skladištenja energije. E1000 Plus se takođe može puniti iz automobila tokom vožnje (7 sati do pune) ili iz zidne utičnice (1,7 sati).

Nejasno je sa kim Jackery sarađuje na proizvodnji šatora. Ipak, koncept je opremljen dušekom od memorijske pene, izolacijom, osvetljenjem sa mogućnošću prigušivanja sa kontrolom boja i vodootpornom tkaninom sa prozorima za zatamnjenje. Jackery kaže da će proizvodna verzija doći „u kompletu sa ugrađenim modulom za punjenje“ (šta god to značilo) sa detaljima koji će uslediti negde u četvrtom kvartalu.

Prerano je to nazvati trendom, ali srećan sam što vidim stručnjake za solarne generatore kao što su Jackery i Ecoflow (preko svog partnerstva sa Winnebago) koji prihvataju zajednicu overlandera, vanlifera i vikend ratnika sa potpuno integrisanim rešenjima koja olakšavaju skinite moderne radne/životne udobnosti sa mreže.

Na kraju krajeva, ako ste deo nove hibridne radne snage, zašto biste radili iz svog lošeg urbanog stana kada umesto toga možete da radite na mestima koja vas inspirišu?

