Najbolji gedžeti u 2017.

Ostalo je još manje od nekoliko dana do kraja 2017. što je pravi trenutak da se prisetimo komada tehnike koji su nam skrenuli pažnju ove godine.

Godinu su obeležili pametni telefoni koji su ove godine zaista napredovali u tehničkim inovacijama, ali i dizajnu. Apple Siri je dobila još jaču konkurenciju u kategoriji “uređaja koji pričaju sa korisnicima u kući”, a tu su i laptopovi koji su donekle povratili pozicije koje su izgubili od najezde tableta (pametni satovi nikad nisu ni postali popularni). Tu su naravno i čudni gedžeti koji svojim neobičnim karakteristikama nastoje da se izbore sa konkurencijom, ali oni nisu na nivou ovih tehničkih dostignuća. Da li ste spremni? Krenimo!

10. DJI Spark

I dok Amazon uvodi isporuke uz pomoć dronova, niko nije bolji njihovom pravljenju od kompanije DJI. Ove godine je prvo pažnju skrenuo model Mavic Pro, ali je sa još više inovacija oduševio maleni Spark. Iako nije toliko moćan kao njegov prethodnik, Spark pokazuje svoje mogućnosti već na prvi pogled. Reč je o izuzetno malom uređaju (dron staje na dlan) koji ne zahteva kontroler već možete da upravljate pokretima. Iako možete uvek da koristite i kontroler (ako ga dokupite), ništa nije zabavanije od zadavanja naredbi mahanjem poput nekog čarobnjaka.

Ako nameravate da se bavite profesionalnim snimanjem (i špijuniranjem?) postoje svakako bolje opremljeni dronovi. Ipak, za cenu od oko 500 evra dobićete sjajnog saputnika na putovanjima (gde je dozvoljeno snimati na ovaj način) ali i zaljubljenike u prirodu. Spark je takođe idealni gedžet za ulazak u svet dronova i snimanja. Ukoliko ne živite od snimanja na ovaj način onda svakako morate da imate ovu simpatičnu letelicu koju ćete zavoleti poput kućnog ljubimca.

9. Google Pixel 2 XL

Google je prošle godine odlučio da ukine Nexus seriju mobilnih telefona kako bi se posvetio pravljenju telefona koji će po ceni biti bliži iPhone modelima. Prvobitno smo bili razočarani jer su Nexus telefoni imali reputaciju sjajno opremljenih telefona po niskoj ceni. Ono što smo ubrzo shvatili je da i to ima cenu pa su tako Nexus 5X modeli u velikom broju – crkli, bolujući od iste boljke – pregrevanja matične ploče. Ako sad pitate nekog iz kompanije Google šta je sa Nexus serijom oni će se praviti da nemaju pojma o čemu pričate, ali Pixel 2 XL je druga priča.

Novi model Google telefona nudi savršeno (stock) Android iskustvo uz tehničke karakteristike koje su konkurentne sa najboljim telefonima današnjice. Ono što ga ističe u odnosu na konkurenciju je najbolja kamera na nekom telefonu. Da nije reč o modelu iza kog stoji Google, možda bi se usudili i da ovom telefonu dodelimo i titulu najboljeg ove godine. To se svakako neće desiti zbog tehničko-softverskih problema koji se previše učestalo javljaju. Poslednji problem je distorzija zvuka kada se pojača na preko 70%. To je samo najnoviji u nizu problema nakon lošeg rada displeja i zvučnika. Nadamo se da neće jednostavno crknuti nakon godinu ipo dana kao Nexus 5X. Šteta.

8. Amazon Echo 2

Amazonov “pametni zvučnik”, kako vole da ga zovu, nudi sve što je imala prethodna generacija uz unapređenje dizajna i tehničkih karakteristika. Echo 2 je bar za trećinu niži od starijeg brata i, poput konkurencije kao što je Google Home, može da menja spoljašnost kako bi se bolje uklopio u enterijer. Novo kućište donosi i bolje emitovanje zvuka, pa su sad basovi značajno kvalitetniji. Ako želite zvučnik, toplu reč sagovornika i alarm u jednom gedžetu, onda je Echo 2 prava stvar.

7. Xbox One X

Kao odgovor na Playstation 4 Pro, Microsoft je prošlog meseca izbacio unapređenu Xbox One konzolu, jednostavno nazvanu Xbox One X. Šifrovano ime je bilo Scorpio, ali to sad nije ni važno. Ono što ističe ovu konzolu je fokus na HD prikazu igara, ali i video sadržaja. I dok je PS4 Pro izašao godinu dana ranije, jasno je da su ove dve konzole direktni konkurentni. Ono što je plus za Xbox je Kinect opcija koja omogućava korišćenje bez kontrolora (što je dodatak koji se dodatno plaća). Iako je tehnički izuzetno dobro urađena, Playstation 4 Pro je i dalje miljenik “širokih narodnih masa” van teritorije Sjedinjenih američkih država, pa tako i u Srbiji.

6. Google Pixelbook

Godinu na izmaku su obeležili laptopovi koji su se u velikom stilu vratili na tržište. Čini se da je publika shvatila da tableti ipak ne mogu u potpunosti da zamene računar. Doduše najbolje je imati i jedno i drugo u funkcionalnoj celini. To upravo nudi Google Pixelbook koji je predstavlja prvi Chromebook koji, po našem mišljenju, vredi kupiti.

Iako ne može po sirovoj snazi da se poredi sa gaming laptopovima, to mu nije ni cilj. Ako želite vrhunski prenosni uređaj koji maksimalno koristi prednosti Android OS-a, nikada neće koristiti drugi laptop. Iako nije za svakog, predstavlja interesantan komad tehnike koji je svakako obeležio 2017. godinu.

5. Apple iPad Pro 2

Liste najbolje tehnike jednostavno ne mogu da prođu bez nekog Apple proizvoda. Borbu za najbolji 2u1 proizvod odnosi iPad Pro 2 (10.5″) ispred gore pomenutog Pixelbook-a i Microsoft Surface laptopa. Iako je Pixelbook bolji kao laptop, iPad Pro 2 odnosi pobedu pre svega zbog kompaktnosti i dizajna koji se najviše i ceni u ovoj kategoriji. Ne treba zaboraviti i na moć brenda gde Apple uvek ima prevagu. Na kraju krajeva, odluku o tome koji je proizvod zavisi od toga da li više volite iOS ili Android.

4. Samsung Galaxy Note 8

Samo velike kompanije poput Samsunga mogu da prežive skandal kao što je to bio slučaj sa Galaxy Note 7. Čuveni samozapaljivi model umalo je uništio reputaciju Galaxy Note serije. Ipak, fantastični naslednik (koji nema problem sa pregrevanjem) iskupio se kod obožavalaca ove serije postavljajući ga na sam vrh ponude telefona. Ako ignorišete visoku cenu telefona (preko 1000 evra), Galaxy Note 8 je telefon bez većih mana i verovatno najbolji Android telefon na svetu.

3. Nintendo Switch

Dok su se Sony i Microsoft borili ko će napraviti jaču konzolu, Nintendo se pojavio niotkuda sa Switch-om. Ova konzola nema najbolju grafiku, niti najbolje kontrolere, ali je zato idejom osvojila tržište. Nintendo Switch je prenosiva konzola koja ima mogućnost da se poveže na televizor kada postaje klasična konzola. Nakon Wii U debakla japanska kompanija se vratila u sam vrh čemu najviše može da zahvali inovativnom dizajnu i genijalnoj igri The Legend of Zelda: Breath of the Wild koja je pogurala prodaju.

2. LG OLED65W7 TV

U samom vrhu ponude telefona izdvojio se LG televizor od 65 inča ima fantastičan odnos boja, ali to nije toliko bitno koliko revolucija koju donosi u “pakovanju”. Sve tehnikalije padaju u vodu kad se televizor postavi na zid i kad shvatite da je tanji od prosečnog telefona, zbog čega već ima nadimak Wallpaper tj. tapeta. LG OLED65W7 “debeo” je samo 2,57 milimetara pa nam i dalje deluje nestvarno kako je sve stalo unutra. Definitivno uskoro možemo da očekujemo televizore koji se mogu srolati u rolnu.

1. iPhone X

Nijedan komad tehnike koji je izašao ove godine nije toliko pominjan kao iPhone X. Imamo utisak da bi se ovaj pametni telefon našao na svakom spisku najpopularnijih proizvoda sve i da je najgori u istoriji. To se naravno nije desilo, naprotiv. Najnoviji Apple smartfon doneo je ekran preko celog prednjeg dela telefona, izbacio čuveno home dugme i predstavio Face ID.

Ipak, s pravom se postavlja pitanje da li iPhone X zaista vredi oko 1400 evra za koliko se prodaje u Srbiji? Prodaja će pokazati da li je bio dobar potez praviti najskuplji telefon u istoriji čovečanstva, ali ono što je Apple uspeo je da opet svi potajno žele iPhone. Na jubilej prvog iPhone modela koji je izašao pre 10 godina, Apple nije kreirao telefon koji predstavlja trenutno savršenstvo – koje ima cenu, i to kakvu.

