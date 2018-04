Nakon Bregzita Britanci gube pravo na .eu domene

Naime, kada proces Bregzita konačno bude završen, 30. marta 2019. godine, Ujedinjeno Kraljevstvo prestaće da bude deo Evropske unije i samim tim će biti tretirano kao “treća strana”. Ova promena će imati uticaj na brojne aspekte poslovanja, pa tako i na korišćenje spomenutog .eu domena. Građani i poslovni subjekti iz Ujedinjenog Kraljevstva, nakon povlačenja iz EU, više neće moći koristiti ovaj domen.

To znači da nijedna privatna osoba, organizacija ili kompanija koja ima sedište u Velikoj Britaniji, a nema ga unutar Evropske unije, neće smeti da registruje domen sa nastavkom .eu. Isto tako neće im biti dozvoljeno ni produženje domena, ako ih već imaju registrovane. Ovlašteni registrar za .eu domen EURid imaće pravo, bez ikakvog dodatnog obaveštavanja, da ukine svaki .eu domen za kog se utvrdi da je korišćen od strane nekog ko za to nema pravo. Prema dostupnim statistikama radi se o nešto više od 317.000 domena u vlasništvu Britanaca. To predstavlja oko 10 odsto svih registrovanih .eu domena.

Izvor: SEEbiz