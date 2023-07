NIS: Upozorenje na lažne nagradne igre

Razvojem tehnologije i uvođenjem digitalizacije u sve sfere života, prisutnost u digitalnom okruženju postala je integralni deo naše svakodnevice, kao i neizostavni deo nastupa gotovo svakog brenda. Pored niza pozitivnih stvari, ovaj razvoj doneo je i brojne izazove među kojima su i pokušaji prevara neopreznih korisnika.

Na udaru Internet prevara su posebno oni brendovi koji su svojim višegodišnjim radom stekli poverenje potrošača, kao i poje­dine ličnosti koje imaju veliki ugled u društvu. Naime, sve učestalije se beleže pojave da zlonamerni korisnici kreiraju lažne naloge koji pre svega za cilj imaju da ukradu podatke korisnika koji učestvuju u lažnim nagradnim igrama. Pored štete koja se na ovaj način čini učesnicima nagradne igre, postoje i posledice po ugled kompanija ili pojedinaca koji su zloupotrebljeni i smanjuje se poverenje potrošača.

Najčešće se za zloupotrebu koriste imena velikih kompanija, među kojima su banke, veliki trgovački lanci, naftne kompanije… Na udaru su i poznati sportisti ili glumci. Zbog toga treba biti posebno oprezan sa ovakvim pokušajima, uz stalnu svest o tome da je lažnim stranicama prvenstveni cilj da preuzmu lične podatke pratilaca tih stranica kako bi pomoću njih ostvarili korist.

Ukoliko obratite pažnju, ovakve stranice možete relativno lako prepoznati. One najčešće imaju samo po jednu objavu, što u startu može biti indikator da nešto nije u redu, pogotovo ako je u pitanju brend koji postoji godinama. Ove stranice najčešće koriste proces koji se zove phishing (fišing – pecanje), kojim privlače osobe kako bi otkrili privatne podatke, kao što su e-mail adrese, korisničko ime i lozinka koje se koriste na društvenim mrežama, podaci o bankovnom računu, kreditnoj kartici, broju telefona, podaci iz lične karte ili pasoša i drugi. Umesto nagrade koja je obećana, lični podaci često budu zloupotrebljeni, a osobe koje su napadnute i koje su otkrile svoje podatke mogu ostati bez novca na računu, postati žiranti, vlasnici fantomskih firmi i slično.

Najčešće je za učešće u lažnim nagradnim igrama potrebno lajkovati stranicu, proslediti objavu prijateljima i podeliti objavu na ličnom profilu. Učesnici lažne nagradne igre nakon toga dobijaju poruku da su srećni dobitnici različitih nagrada, međutim, kako bi preuzeli nagradu, moraju dostaviti fotografiju svog lica i ličnog dokumenta, kao što su lična karta ili pasoš. Pored ovoga, učesnicima se najčešće traže i podaci, kao što su ime roditelja, adresa, kontakt telefon i slično, a koji nisu navedeni u ličnim dokumentima.

Izuzetno je važno odmah pogledati nekoliko stvari kako bismo izbegli da postanemo žrtva prevare. Ukoliko su u pitanju društvene mreže, treba proveriti da li u sekciji „O nama“ (About us) ima svih detalja o toj kompaniji zato što profile velikih kompanija vode stručni ljudi koji misle o svakom detalju, pa i o tom segmentu, kako bi svakom potrošaču dali što više informacija o njihovoj kompaniji. Takođe, treba pogledati profilnu i naslovnu fotografiju, da li su one visoke rezolucije, da li je fotografija čista i jasna, da li se na njoj jasno vidi logotip. Pored toga, treba pogledati i koliko ima postova na samom profilu, odnosno da li su objave različite ili povezane samo s nagradnom igrom.

Velike kompanije imaju redovnu komunikaciju s potrošačima, pa pored komunikacije o nagradnoj igri ili aktivaciji tu mora da bude i regularna svakodnevna komunikacija. Ako se igra nalazi na Web sajtu, važno je pogledati kako je taj sajt upisan u pretraživaču, odnosno kako ide njegova adresa. Ukoliko vam bilo šta u samom domenu deluje čudno, uđite na Google i potražite taj brend, verujemo da će već samim kucanjem imena brenda izaći u pretrazi na prvom mestu prava stranica tog brenda, gde ćete onda biti u mogućnosti da uporedite sajtove i proverite da li je to prava stranica ili je ipak prevara u pitanju.

Važno je reći da ne treba da delimo lažne objave na svojim društvenim mrežama, kao ni putem ostalih vidova komunikacije (Viber, SMS i slično), ali ni da putem društvenih mreža ili elektronske pošte šaljemo svoje fotografije, fotografije ličnih isprava, lične podatke i podatke o bankovnim karticama kako bismo ostali zaštićeni.

Kompanija NIS, kao i druge velike kompanije, često se susreće s lažnim stranicama i lažnim nagradnim igrama, koje dovode u zabludu korisnike društvenih mreža i pratioce kompanije na društvenim mrežama. Ovakve lažne stranice možete prepoznati po svim indikatorima koje smo naveli u ovom tekstu, ali i po tome što kompanija NIS nagradne igre i pozive za učešće objavljuje samo i isključivo na svojim zvaničnim profilima:

Facebook:

@NIS a.d. Novi Sad

@Sa nama na putu

Instagram:

@kompanija_nis

@sanamanaputu

@gdrivesrbija

Web site:

www.nis.rs

Takođe, važno je napomenuti da kompanija NIS, kao i druge velike kompanije, na svojim zvaničnim Internet stranicama objavljuju detaljan pravilnik za učešće u nagradnim igrama. Tako, recimo, kompanija NIS, kada ima nagradnu igru, detaljan pravilnik o njoj objavljuje na zvaničnim Internet stranicama:

www.nisgazprom.rs; www.nis.rs; www.nisotec.rs.

Ukoliko naiđete na pozive na nagradne igre ili bilo kakvu interakciju na drugim stranicama na Internetu ili društvenim mrežama, savetujemo da ih ne otvarate i da ne ostavljate svoje lične podatke kako biste izbegli potencijalne neprijatnosti. Ukoliko primetite lažnu stranicu, možete je prijaviti administratorima društvene mreže ili pravoj stranici te kompanije. Isto možete učiniti i kada je u pitanju lažna nagradna igra kojom se zloupotrebljava NIS ili neki od brendova kompanije. U slučaju da nastane šteta, obratite se policiji.

