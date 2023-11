Nothing Phone 2 dobija iMessage podršku

Android već dugo ima problem sa iMessages-om. U SAD-u, Apple-ova vlasnička platforma za ćaskanje dominira, posebno među tinejdžerima. U stvari, mnogi Amerikanci se neće prebaciti iz straha od uočene društvene stigme koja dolazi sa zelenim balončićima za ćaskanje koje iMessage dodeljuje porukama sa Android telefona. Google je pokušao nekoliko različitih stvari da ubedi Apple da otvori platformu, uključujući obraćanje Evropskoj komisiji za regulatorno olakšanje. Za većinu korisnika Android-a to znači da su oni lično mogli malo da urade u vezi sa situacijom. Do sada.

iMessage ipak stiže za Android korisnike

Ništa danas nije najavilo Nothing Chats, aplikaciju za razmenu poruka koja podržava i RCS i iMessage. Nothing Chats se zasniva na Sunbird-u, jedinstvenoj platformi za razmenu poruka koja je dostupna u zatvorenoj beta verziji od kraja prošle godine. Sunbird omogućava korisnicima da pristupe svim svojim četovima, uključujući iMessage, iz jednog interfejsa. Od prošlog aprila, aplikacija je imala listu čekanja dugačku više od 100.000 ljudi. Sunbird je jedna od nekoliko aplikacija koje korisnici Androida mogu da se obrate da ćaskaju sa svojim prijateljima koji imaju iPhone. Najpoznatiji igrač u svemiru je Biper, koji je ideja osnivača Pebble-a Erika Migicovskog.

Sa objavljivanjem Chats-a u petak, Nothing ne obećava samo da će vlasnicima telefona 2 omogućiti da se „kamufliraju“ kao korisnici iPhone-a. Izvan kutije, Chats će se isporučivati sa podrškom za mnoge karakteristike iMessage-a, uključujući indikatore kucanja, deljenje medija visoke rezolucije i ispravnu grupnu razmenu poruka. Potvrde o čitanju i Tapback reakcije stići će kasnije. Kao što je gore pomenuto, Chats takođe podržava RCS, što znači da možete uživati u funkcijama sličnim iMessage-u kada šaljete poruke svojim Android prijateljima.

„Razumemo da je dilema plavi mehur u odnosu na zeleni mehur, posebno u Severnoj Americi — iako naizgled smešna — stvarna. Nothing Chats omogućava slobodu komunikacije između bilo koga, bez obzira na marku pametnog telefona – što bi i trebalo da bude“, rekao je izvršni direktor Nothinga Karl Pej.

Dakle, u čemu je kvaka? „Nema podataka sačuvanih na platformi, tako da korisnici ne moraju da brinu o svojoj privatnosti“, rekao je Pej za Inverse. Ali postoje neke zabrinutosti. Sunbird, kao i Beeper, koristi rešenje koje Apple zvanično ne podržava i za koje bi kompanija skoro sigurno tvrdila da dovodi korisnike u opasnost. Ništa nije rečeno da Inverse Sunbirdov „patentirani“ proces za dovođenje iMessage-a na Android uključuje farme servera Mac mini-a koji usmeravaju poruke korisnika do Apple-a.

Pre nego što neko može da pristupi iMessage-u na Nothing Chats-u, prvo mora da se prijavi na svoj Apple ID preko Sunbird-ove platforme. Ništa nije rečeno Inverse, sav iMessage sadržaj koji se šalje putem ćaskanja je šifrovan i da „Sunbird ni u jednom trenutku ne može da pristupi vašim porukama ili Apple ID-u“. Pored toga, Nothing ne napominje da će pokretanje izbrisati akreditive za Apple ID korisnika nakon dve nedelje neaktivnosti. Ipak, ako odlučite da koristite Nothing Chats za pristup iMessage-u, vi zapravo predajete ključeve svog Apple ID-a kompaniji koja nije Apple.

Nothing Chats je dostupan u Play prodavnici od 17. novembra. Za sada je potreban Nothing Phone 2 za pristup platformi, sa regionalnom dostupnošću ograničenom na SAD, Kanadu, UK, EU i druge evropske zemlje, uključujući Norvešku i Švajcarsku.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet