Paul McCartney – AI pomaže da se spase glas John-a Lennon-a

Bivši frontmen Wingsa Paul McCartney rekao je da je veštačka inteligencija korišćena u proizvodnji „poslednje ploče Bitlsa“ koja će biti objavljena kasnije ove godine. U intervjuu za BBC Radio 4 Today program za promociju nove izložbe fotografija, McCartney je pomenuo pesmu kao odgovor na pitanje o tome da se veštačka inteligencija koristi za rekreaciju ranih vokala Beatles.

Prema McCartney, tehnologija razvijena za nedavni dokumentarac Beatlesa Get Back je uspela da izvuče vokal bivšeg kolege John Lennona iz kasete lošeg kvaliteta kako bi se stvorila osnova za pesmu.

„Dakle, kada smo došli da napravimo ono što će biti poslednja ploča Beatlesa – to je bio demo koji je John imao, na kojem smo radili, i upravo smo ga završili, i biće objavljen ove godine – uspeli smo da uzmemo Johnov glas i da bude čist kroz ovaj AI kako bismo onda mogli da miksujemo ploču kao što biste inače radili“, rekao je McCartney.

„Mogli smo da iskoristimo tu vrstu stvari kada je Peter Jackson snimio film Get Back gde smo mi pravili album Let It Be“, rekao je McCartney. „Uspeo je da izvuče Johnov glas iz male kasete na kojoj su bili Džonov glas i klavir. Može ih razdvojiti pomoću veštačke inteligencije.”

BBC News citira urednika dijaloga Get Back Emila de la Rey da je razvio tehnologiju koja je bila u stanju da odvoji glasove Bitlsa od pozadinske buke i instrumentacije za dokumentarni film. Slična tehnologija je takođe korišćena na remasteru albuma Bitlsa Revolver iz 2022. i omogućila je McCartneyju da duet sa svojim pokojnim kolegom iz benda tokom prošlogodišnje turneje. Za razliku od drugih nedavnih AI numera, u intervjuu nema sugestije da je AI korišćena za generisanje potpuno novih „deepfake“ vokala Džona Lenona.

Iako McCartney ne navodi direktno ime pesme, BBC News napominje da je verovatno da će to biti pesma pod nazivom „Now and Then“, koju je prvobitno snimio John Lennon pre njegove smrti 1980. Veruje se da je originalni snimak patio od električnog zujanja i bio je deo demo trake uglavnom snimljene na bumboxu u Lennonovom stanu u Njujorku.

Dve druge pesme sa ove demo trake pod nazivom „Free as a Bird“ i „Real Love“ objavljene su 90-ih u saradnji sa preostalim Beatles kao deo antologijskog projekta. Ali „Now and Then“ nije uključeno jer, prema McCartneyju, preživeli gitarista Bitlsa George Harrison nije bio obožavalac. „ Georgeu se to nije dopalo. Budući da su Beatles demokratska država, mi to nismo uradili“, rekao je McCartney za K magazin 1997.

Ali McCartney je kasnije rekao u radio dokumentarcu da i dalje želi da završi pesmu. „Uradiću se sa i uradiću to“, rekao je McCartney 2012. „Završi jednog od ovih dana.“

Verzija pesme „Now and Then” pojavila se na CD-u koji se ne radi 2009. godine, za koji BBC News primećuje da fanovi veruju da je možda bio zasnovan na snimku ukradenom iz Lennonovog stana i da je bio nedostupan preživelim Beatlesima 1995. godine.

Iako uzbuđen zbog mogućnosti korišćenja veštačke inteligencije za obnavljanje starih snimaka, McCartney je rekao da je „nekako zastrašujuće“ čuti glas Johna Lennona kako peva jednu od svojih pesama. „Ljudi mi kažu: ’O, da, postoji pesma na kojoj John peva jednu od mojih pesama.‘ A nije – to je samo veštačka inteligencija, znate“, rekao je McCartney. „Postoj- i dobra strana, a zatim i zastrašujuća strana, i samo ćemo morati da vidimo kuda to vodi.

Izvor: TheVerge

