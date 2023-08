Pixel Watch 2 i višednevno trajanje baterije i UVB čip

Google Pixel Watch 2 mogao bi da dobije mnogo bolje trajanje baterije zahvaljujući novom, efikasnijem procesoru i čak bi mogao da dobije ultraširokopojasnu (UVB) podršku, kaže tipično pouzdana Kamila Wojciechowska, koja piše za Android Authority.

Nove informacije kažu da će naslednik Pixel Watch-a, o kojem se pričalo, koristiti efikasniji 4nm Qualcomm Snapdragon V5 Plus čip, popravljajući prethodne izveštaje.

Novi čip bi mogao značajno da poboljša svoje performanse i potencijalno platformi donese višednevno trajanje baterije. Prvi Pixel Watch koristio je mnogo sporiji 10nm Exynos 9110, koji je u prošlogodišnjoj recenziji The Verge Victoria Song trajao do najviše 15 sati.

Apple koristi UVB da omogući precizno pronalaženje svojih AirTag-ova i najnovijih AirPods Pro-a, kao i Samsung za svoje Galaxy tagove i Buds2 Pro, dok je Google-ova linija Pixel-a već uključila UVB čipove u Pro izdanja Pixel 6 i 7 pametnih telefona, takođe kao Pixel Fold i Pixel Tablet.

Ako Pixel Watch 2 dobije podršku za UVB, onda Google-ov sat ne bi samo bio lakše lociran u mreži Find My Device kompanije, već bi mogao biti prvi Android pametni sat koji dobija bežičnu tehnologiju. To bi moglo da omogući druge funkcije pogodnosti kao što je otključavanje vašeg automobila sa satom, mada s obzirom na to koliko je Apple malo uradio sa U1 čipom u Apple Watch-u, važno je da očekivanja za sada budu niska.

Kapacitet baterije sata će takođe biti povećan sa 294 mAh u prvom Pixel Watch-u na 306 mAh, prema Wojciehowska-oj, što bi takođe trebalo skromno da poboljša trajanje baterije samo po sebi. Wojciechowska takođe piše da će sat podržavati „besprekorna ažuriranja“, verovatno se odnosi na proces ažuriranja Androida koji bi trebalo da ubrza proces ažuriranja uređaja tako što će ažuriranje podeliti na particije i primeniti ga tek nakon ponovnog pokretanja.

Kamila Wojciechowska je nedavno objavila nekoliko curenja Pixel-a, uključujući njen video snimak tada nenajavljenog samog Pixel Fold-a.

