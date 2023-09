Qualcomm produžava ugovor o iPhone modemu

Izgleda da bi se Apple i dalje mogao oslanjati na Qualcomm modemske čipove za nekoliko narednih generacija iPhone-a. Qualcomm je objavio da su dve kompanije produžile ugovor o snabdevanju modema (koji je prvobitno trebalo da istekne ove godine) do 2026. godine, sugerišući da Apple doživljava dodatna odlaganja sa razvojem sopstvenih 5G modemskih čipova.

Nisu pomenuti konkretni modeli iPhone-a, iako je Qualcomm rekao da će novi sporazum pokrivati „lansiranja pametnih telefona 2024, 2025. i 2026. godine“. Bloombergov Mark Gurman tvrdi da to ne znači da nećemo videti Appleov prilagođeni čip u naredne tri godine, pošto kompanija planira postepeno uvođenje nove komponente. Do 2026. godine, Qualcomm sada očekuje da će isporučiti 20 procenata modemskih čipova koji se koriste u Apple telefonima — što je tačno tamo gde je pretpostavljao da će biti do 2023. godine kada je prvobitni ugovor potpisan 2019.

Apple već neko vreme radi na izradi prilagođenog čipa za 5G modem. Kompanija je kupila „većinu“ Intelovog poslovanja sa modemima za pametne telefone samo tri meseca nakon što je rešila tužbu oko prakse licenciranja patenata kompanije Qualcomm 2019. i navodno je bila u pregovorima sa gigantom za proizvodnju čipova TSMC o proizvodnji 5G iPhone modema 2021. U tom slučaju mora bode tim više što je Huawei možda pobedio Apple u proizvodnji domaćeg 5G – novi Mate 60 telefon navodno pokreće kineski Kirin 9000s čip uprkos strogim izvoznim ograničenjima pod vođstvom SAD koja ometaju Huawei pristup naprednim alatima za pravljenje čipova.

