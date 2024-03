Roblox nije blokirao Linux ili Steam Deck  

Loše vesti za ljubitelje Roblox-a na Linux -u — zaobilazna rešenja su mrtva. GamingOnLinux izveštava da najnovija verzija Roblox-a „nasilno blokira rad sa Wine-om“, negirajućii poruku o grešci „Vino nije podržano“ čak i kada se dodaju alati specifični za Roblox kao što su Vinegar i Grapejuice. Wine je sloj kompatibilnosti koji omogućava pokretanje mnogih Windows igara na Linux sistemima.

Ali Roblox tvrdi da to nije lično. „Potvrđujemo da sa naše strane nije došlo do promene da posebno blokiramo Linux ili Steam Deck pošto Roblox nikada nije zvanično podržavao Linux ili Steam Deck“, kaže portparolka Samantha Spilman za The Verge.

„Stalno poboljšavamo našu Hiperion anti-cheat funkcionalnost, tako da je moguće da sve što je autor radio više nije kompatibilno sa našim sistemima protiv varanja“, dodao je Spielman.

Ne znam dovoljno o Roblox zaobilaznim rešenjima da bih rekao da li se kompanija cepa, ali je sasvim moguće da je Roblox jednostavno prekinuo nezvaničnu podršku za Wine jer je smatrao da je zloupotrebljen.

Na forumu za programere Roblox-a, zaposleni je objasnio da je kompanija zapravo nezvanično podržavala Wine neko vreme – ali da nezvanična podrška neće potrajati, jer su je neki ljudi koristili za obrnuti inženjering kompanije Hiperion protiv varanja i razvoj Roblox hakova.

„Vidimo da se koristi za varanje, što je srceparajuće, da budemo iskreni, jer je ovo bio lični napor naših programera pod pretpostavkom da će ljudi tamo razumeti i ne zloupotrebljavati“, napisao je Bitdancer, prema GamingOnLinux-u.

„Nažalost, iscrpili smo svoje mogućnosti“, odgovorili su, kada je korisnik upitao da li će podrška za Linux verovatno trajati mnogo duže.

Izvršni direktor Epic Games Tim Sweeney jednom je rekao da neće ažurirati Fortnite da radi na Steam Deck-u iz istog razloga, zbog „modela pretnje igri veličine Fortnite-a“ iz prilagođenih Linux kernela koji bi mogli da pobede anti-cheat. Nedavno mi je rekao da će Steam Deck-u trebati „desetine miliona korisnika“ da to opravda.

Niko nije bio voljan da mi kaže zašto postojeći softver protiv varanja poput Easy Anti-Cheat i BattlEye, koji su oba podržani na Steam Deck-u i koriste se u tamošnjim igrama, sami po sebi nisu dovoljno dobri. Ali mnoge velike igre su usvojile prilagođene sisteme protiv varanja sada kada su varalice sve sofisticiraniji.

Izvor: TheVerge

