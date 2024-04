T-Mobile-ov novi 5G internet  

T-Mobile je najavio dva nova kućna internet plana: Home Internet Plus i Away. Pa, tehnički, to je jedan kućni internet plan i jedan plan bilo gde osim kod kuće. Ovi novi ukusi T-Mobile-ove 5G internet usluge imaju za cilj da se obrate različitim kupcima, ali oba služe istom cilju: iskorištavanje tog slatkog 5G spektra da učini više od samo da naši telefoni budu povezani.

Novi plan Away, što je važno, ne dozvoljava „produženu upotrebu na istoj lokaciji“, prema fusnoti u T-Mobile-ovom saopštenju za štampu. To je u osnovi Starlink konkurent dizajniran za kampere i vlasnike kamp-prikolica, ali umesto da koristi satelitsko povezivanje, više liči na napunjenu ćelijsku pristupnu tačku. Može da poveže do 64 uređaja istovremeno, što izgleda kao mnogo više nego što RW može da drži i dolazi u dve opcije kapaciteta podataka: do 200 GB za 110 USD mesečno ili neograničeno za 160 USD mesečno (obe cene sa omogućenim automatskim plaćanjem) . Biće dostupan od 8. maja.

Home Internet Plus uključuje sve karakteristike standardnog plana T-Mobile-a, počevši od rutera mrežnog prolaza za pretvaranje ćelijskog signala u kućni Wi-Fi. Povrh toga, dobijate mrežastu pristupnu tačku koja će vam pomoći da dovedete signal do više uglova vašeg doma – dodatnih 2.200 kvadratnih stopa uglova, prema saopštenju za štampu T-Mobile-a. Takođe dobijate pristup non-stop tehničkoj podršci od Assurant-a. Home Internet Plus će biti dostupan 26. aprila za 70 dolara mesečno uz automatsko plaćanje.

Kako ulazimo u srednju fazu ere 5G, fiksne bežične usluge poput kućnog interneta T-Mobile-a su se pojavile kao pravi izvor novca za operatere. T-Mobile je bio prvi koji ga je ponudio u velikim razmerama, a Verizon je gurao u svemir dok se njegov 5G spektar srednjeg opsega pojavljuje na mreži. Čak se i AT&T fokusiran na optička vlakna na kraju, nevoljno, uključio u akciju. Kao i Verizon, imaju neke velike 5G račune za plaćanje. U svakom slučaju, najnoviji napori T-Mobile-a da spakuje ovu uslugu za različite korisnike izgledaju kao nešto što ćemo tek videti u bliskoj budućnosti.

Izvor: TheVerrge

