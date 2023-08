Teslina aplikacija i Apple prečice

Vlasnici Tesle sa iPhone-ima sada mogu da koriste Siri za pokretanje automatizacije Apple Shortcuts-a, a da se za to ne okreću plaćenim aplikacijama trećih strana kao što je Tessie. Najnovije ažuriranje aplikacije Tesla, verzija 4.24.0, ispalo je sa napomenom o izdanju koja kaže „Pristupite kontrolama vozila i klimi iz aplikacije Apple Shortcuts“.

Da biste koristili Siri sa prečicama, sve što treba da uradite je da pozovete Apple-ovog digitalnog asistenta i izgovorite ime svoje automatizacije. To je malo nezgodnije od stvarne Siri integracije, jer da biste pokrenuli automatizaciju prečica, morate zapamtiti imena koja ste im dali i ponoviti ih doslovno, ali to je verovatno najbolje što će vlasnici Tesle dobiti, barem za sada.

Ipak, podrška za prečice je malo nedovoljno prodata u napomenama o izdanju. Navodno možete da koristite prečice da kontrolišete različite režime kao što su Dog Mode ili Bioweapon Defense Mode, a takođe možete da zatvorite sve prozore, prilagodite jačinu medija, otvorite rub ili postavite ograničenje naplate – sve pomoću glasa (nakon što podesite automatizaciju u aplikaciju Prečice). Evo kompletne liste, iz aplikacije Not a Tesla: Bioweapon Defense Mode, Camp Mode, Defrost, Dog Mode, Precondition Vehicle, Set Seat Heater (seat position and heat level), Set Temperature (choose climate temperature), Vent Windows, Set Media Volume, Emissions Test, Close All Windows, Flash Lights, Honk Horn, Lock/Unlock, Open Frunk, Open/Close Charge Port, Open/Close Door (Model X), Open/Close, Rear Trunk, Sentry Mode, Set Charge Limit, Start/Stop Charging.

Izvor: TheVerge

