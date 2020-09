USB-C – zaista (skoro) univerzalan

Standard je stari korisnički san, ali put standardizacija je uvek prekriven trnjem. Glavni razlog je što se pojavom novih tehnologija svi proizvođači trude da svoje rešenje nametnu kao standard, jer to pored snažnog podsticaja za brend donosi i poveliki novčani prihod od registrovanih patenata

Često se ova borba za standarde razvije do neslućenih razmera koji liče na prave male tehnološke ratove. Usvajanje standarda, međutim, obično dovodi do blagodeti za korisnika kad je u pitanju korišćenje i povezivanje uređaja, a često i mnogo nižu cenu standardizovanih uređaja koji se zahvaljujući usvojenom standardu proizvode masovnije, pa samim tim i jeftinije. To obično traje sve dok neka potpuno nova tehnologija ne potisne (ili obezvredi) postojeći standard. Tako je VHS „pojeo“ Betamax, a zatim je preovladao DVD, koji je isčezao pred Blu-ray-om (standard koji je potukao svog glavnog rivala HD DVD). A i Blu-ray se sada suočava sa sopstvenim iščezavanjem pod pritiskom mrežnog striming videa.

Ali USB-C je drugačiji i možda je čak i toliko univerzalan kao što mu celo ime kaže (Universal Serial Bus). USB Type-C portovi se sada nalaze na svim vrstama uređaja, od jednostavnih eksternih hard diskova do vrhunskih prenosnih računara i najnovijih pametnih telefona. Iako svaki USB-C port izgleda isto, ne nudi svaki iste mogućnosti. USB-C je možda već sveprisutan, ali opslužuje razne funkcionalnosti, ali ne svuda iste i ne svuda sve koje bi mogao.

Evo vodiča za sve što USB-C može da uradi i koje od njegovih funkcija treba da potražite kada kupujete sledeći uređaj opremljen USB-C.

ŠTA JE USB-C?

USB-C je industrijski standardni konektor za prenošenje podataka i snage putem jednog kabla. USB-C konektor je razvila grupacija USB Implementers Forum (USB-IF), grupe kompanija koje su tokom godina razvile, sertifikovale i brinule za USB standard. USB-IF broji više od 700 kompanija u svom članstvu, među kojima su Apple, Dell, HP, Intel, Microsoft i Samsung.

Ovo široko prihvatanje krupnih igrača je veoma važan razlog što su proizvođači računara tako lako prihvatili USB-C. Sve je lako uporedivo s ranijim (pa i razvijenim) Apple-ovim konektorima Lightning i MagSafe, koji su imali ograničeno prihvatanje izvan lepeze Apple proizvoda i koji su zastareli zahvaljujući malom udelu u odnosu na USB-C.

Da li je USB-C kao micro-USB?

USB-C konektor na prvi pogled izgleda slično kao micro-USB konektor, mada je neznatno veći i malo oštrijeg oblika. što je najbolje za njegovu osobinu: nezavisnost od orjentacije ili, popularno, flippability.

Kao i pomenuti Lightning i MagSafe konektori, USB-C konektor nema orijentaciju prema gore ili dole. Slobodno krenite u uključivanje konektora i nikad ga ne morate obrtati da biste „potrefili“; prava orjentacija je uvek pogođena. Standardni kablovi takođe imaju isti priključak na oba kraja, tako da ne morate paziti koji kraj ide kuda. To nije bio slučaj sa dosadašnjim USB kablovima koje koristimo već 20 godina. Većinu tog vremena smo imali različite konektore na svakom kraju kabla.

Brojevi i portovi

Tamo gde se USB-C zapetljava je u brojkama koji se priključuju na portove. Najčešća brzina za koju se ocenjuju USB-C konektori je 10 Gbps. (tih 10 Gbps je teoretski dvostruko brži nego kod originalnog USB 3.0.) USB-C portovi koji podržavaju ovu maksimalnu brzinu nazivaju se „USB 3.2 Gen 1×2.“ Ali USB portovi s brzinom od 10 Gbps mogu postojati i u izvornom, većem obliku (USB Type-A pravougaonici koje svi poznajemo), a nazivaju se USB 3.2 Gen 2×1. Uz izuzetak nekih desktopa, mnogo češće ćemo viđati USB portove brzine 10 Gbps sa fizičkim konektorom Type-C. Neki stariji USB-C portovi podržavaju maksimalne brzine 5 Gbps, zato je važno potražiti oznaku „USB 3.2 Gen 1×2“ ili „10 Gbps“ da biste proverili da li neki USB-C port podržava prenos od 10Gbps. Ipak, svi ti priključci su kompatibilni unazad, uz brzinu najsporijeg elementa.

Brojčane oznake oko USB-a 3 su se iskomplikovale tokom 2019. godine. Do prošle godine, mnogi USB-C portovi nosili su USB 3.1 oznaku (USB 3.2 još uvek nije u upotrebi) u Gen 1 i Gen 2 varijantama, a neke specifikacije i dalje koriste stare nazive, uz SuperSpeed brendiranje. U zbunjujućem zaokretu, USB-IF je odlučio da eliminiše upotrebu naziva „USB 3.1“ u korist novonastalih USB 3.2 oznaka.

Oznake USB 3.2, USB 3.1 i SuperSpeed koje vidite u tabeli u svakoj liniji su ekvivalentne, samo što se razlikuju nazivi. Ako vidite USB 3.1 oznaku, najbolje je da se raspitate o maksimalnim brzinama prenosa porta direktno kod proizvođača uređaja ili prodavca.

Kao što vidite, najnoviji i najbrži USB-C portovi koriste USB 3.2 Gen 2×2 specifikacije, s maksimalnim brzinama od 20 GBps. USB-IF se odlučio na „2×2“ jer novi standard koristi dvostruki data-bus (trake) unutar USB-C kabla kako bi se postigla brzina prenosa od 20 Gbps. Ovi najnoviji portovi još uvek nisu baš široko dostupni, iako proizvođači računara i dodataka mogu da ih pronađu na nekim matičnim pločama visoke klase.

USB-C s mnoštvom uloga

USB-C, u zavisnosti od implementacije određenog porta, može učiniti mnogo više od starih USB-ova. Jedna od njegovih najkorisnijih veština, kada je dizajniran za isporučivanje dovoljno energije, je za punjenje glavnog uređaja kao što su laptop ili pametni telefon. U stvari, mnogi moderni lagani laptopi koji imaju USB-C portove koriste ih umesto tradicionalnog konektora kao jedinu opciju za priključivanje ispravljača.

Podrška za USB-C za slanje istovremenih video signala i napajanja znači da ćete možda moći da se povežete i napajate izvorni port ekrana, MHL ili HDMI uređaj – ili da se povezujete na gotovo sve drugo, pod pretpostavkom da imate odgovarajuće adaptere i kablove. Specifikacije USB-C podržavaju čak i audio prenos, ali do sada njime još niko nije zamenio 3.5 mm priključak za slušalice na nekom uređaju – ne računamo prostu eliminaciju 3,5-mm konektora sa modernih pametnih telefona više kategorije.

Obavezno proverite specifikacije na bilo kom računaru koji mislite da kupite, jer nisu svi USB-C portovi slični. Svi koje smo videli podržavaju i prenos podataka i isporuku električne energije kroz USB-C (iako ne nužno s dovoljno snage za punjenje glavnog uređaja). Iako USB-C podržava povezivanje Display Port ili HDMI ekrana s adapterom (uz pomoć DisplayPort-over-USB protokola), neki proizvođači računara jednostavno nisu priključili ove portove na grafički hardver sistema.

Thunderbolt 3 – još brži USB-C

Možda najkorisniji protokol koji USB-C port može da podrži je Thunderbolt 3. To dodaje podršku za brzine do 40 Gbps, uz smanjenu potrošnju električne energije i mogućnost isporuke čak 100 W snage.

USB-C port s podrškom za Thunderbolt 3 znači da je jedan kabl dovoljan za napajanja i prenos velike količine informacija (na primer za dva 60 Hz 4K displeja). Neki modeli Apple MacBook Pro-a imaju četiri konektora, što je maksimum koji smo videli do sada. To je mnogo veći potencijal za proširenja nego što ste ikada imali sa starijim verzijama USB-a.

I ovde napominjemo, nijedan USB-C port koji vidite ne mora nužno da ima podršku za Thunderbolt 3. Neki uređaji mogu imati više od jednog USB-C priključka, a da samo neki podržavaju Thunderbolt 3 specifikacije.

Ova neizvesnost će se promeniti s dolazećim USB 4 standardom. USB 4 portovi će podrazumevano podržavati Thunderbolt 3 brzine. Ali, mainstream uređaji sa USB 4 priključcima još nisu na tržištu.

Adapteri i kablovi

USB-C je strujno kompatibilan sa starijim USB 3.0 priključcima. Ali zbog novog oblika porta, adapteri ili kablovi sa odgovarajućim utikačima zaista su potrebni za povezivanje bilo čega što nema USB-C ovalnog oblika. Apple, na primer, prodaje razne USB kablove i adaptere za povezivanje USB-C sa drugim tehnologijama kao što su Lightning ili Ethernet. Neki adapteri čak podržavaju i starije ili ezoterične protokole kako bi osigurali da će uređaj koji odavno imate raditi i na današnjem hardveru. Na primer, lako je pronaći USB-C-to-DVI adaptere, ali naišli smo čak i na neke koji se dele na dva RS-232 serijska konektora.

Dobra vest je, međutim, da ako uložite u nekoliko normalnih USB-C kablova, oni će raditi sa bilo čim što podržava USB-C, bez obzira na generaciju. Ni imati samo jedan USB-C port nije problem. Možete da pronađete USB-C rešenja koja objedinjuju USB-C hab i priključenje raznih stvarčica uključujući Ethernet, HDMI, USB 3.0 i VGA, a uzgred dodaju i podršku za više monitora.

