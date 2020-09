Dolazi novi arkadni stick za Nintendo Switch i PC

8BitDo je predstavio novi arkadni stick, koji zapravo veoma zanosno podseća na mešavinu NES kontrolera i Street Fighter V kabineta. Ovaj periferni uređaj će doći uz podršku za PC i Nintendo Switch, a igračima će ponuditi sijaset opcija i mogućnosti prilagođavanja u skladu sa potrebama samih gejmera.

Podrška za Nintendo Switch i PC

Ovaj novi stick dolazi kao što je već rečeno sa podrškom za Nintendo Switch i PC, ali će podržati i Ultimate Software 8BitDo, kao i univerzalnu montažnu ploču, gde ćete sami moći da zamenite palice i dugmad drugih proizvođača. Možete da promenite mapiranje dugmadi, sačuvate prilagođene profile, izvršite makronaredbe pomoću opcija P1 i P2 u gornjem desnom uglu, i još mnogo toga.

Tu se fleksibilnost ovog uređaja ne završava. Stick možete povezati preko bluetootha, USB-C kabla ili bežičnog 2.4 GHz prijemnika koji je postavljen na donjoj strani sticka. Ima punjivu bateriju od 1000 mAh, tako da sa njim možete ići bilo gde. 8BitDo ima solidnu reputaciju kada je kvalitet izrade kontrolera u pitanju, pogotovo onih koji su inspirisani klasičnim sistemima kao što je Sega Genesis. Ako vas zanima kupovina ovakvog uređaja, bitno je imati na umu da je on od danas u pretprodaji i to po ceni od 89,99 dolara. Prve narudžbine bi trebalo da stignu do 20. oktobra.

