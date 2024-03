Električni automobili prelaze 600 milja

Dolaze električni automobili od 600 milja i oni će osvojiti udeo na tržištu čak i kao gradski automobili. Konačno ćete moći da kupite automobil koji vam omogućava da u njemu odmarate gde god poželite.

Dakle, u čemu je trik da se dobije veliki domet? Raghu Das, izvršni direktor analitičara IDTechEx kaže da je to zapravo roj napretka.

„Smatramo da bolje upravljanje toplotom ima dug put do poboljšanja dometa i verujemo da će samo poboljšanje softvera baterije povećati domet za 10%. Moguće je ići daleko više od pojednostavljenja livenja pod pritiskom u Tesla automobilima zamenjujući do 360 delova. Sasvim odvojeno, elektronika u kalupu će zameniti do 100 delova odjednom, a motori u točkovima zamenjuju zupčanike, diferencijal i osovine. Neke komponente energetske elektronike će se deliti i prelazak na visoki napon uveliko smanjuje kablove i težinu motora.”

U 2025. automobili od 600 milja će biti protivotrov za anksioznost u dometu. Na primer, IDTechEx otkriva da naglo povećava vrednost preprodaje i korisni vek trajanja. Elon Musk je nedavno rekao da će smanjenje troškova baterije biti posebno korisno i da već vidimo neke premium automobile koji imaju bateriju dvostruko veću za povećanje dometa.

Kašnjenje u punjenju baterije električnog vozila i potreba da promenite svoj plan puta da biste to uradili je stalni problem. Delimično je to zato što većina ljudi živi u gradovima u stanovima bez ikakvih mogućnosti za sopstveni punjač. Brzi punjači su skupi i sa brzim usvajanjem električnih automobila, broj koji čeka u redu za njihovo korišćenje i njihova retkost će biti problem, kao i to skraćivanje trajanja baterije.

Postoji porast u prihvatanju električnih automobila kratkog dometa u gradovima od strane ljudi sa ograničenim budžetima koji ne mogu da priušte vozila većeg dometa. Naučiće da kratki domet izaziva probleme, rizik i finansijske probleme. Opseg NEDC koji navode Kinezi je preterivanje, čak i navedeni WLTP ili EPA domet dovodi u zabludu. U stvarnom svetu, automobil je hladan, vruć, star, vuče nešto, natovaren ljudima i prtljagom, ili se vozi energično, svaki od tih je težak udarac na domet. Na primer, vuča vaše drumske prikolice (karavan) može smanjiti domet za 50-66% čak i ako nijedan od drugih aspekata nije primenljiv u to vreme. Uključivanje robotike može biti još jedan pogodak.

Punjači nikada neće biti široko rasprostranjeni po selima Škotske, a kamoli po ogromnim zemljama kao što su Kanada, Kazahstan, Australija. Prema tome, stanovnici sela, pa čak i oni koji žele da odu na odmor, neće biti široko prihvaćeni od strane stanovnika na selu, osim ako se domet znatno ne poboljša. Za njih, dalekomet će biti veoma jaka jedinstvena prodajna ponuda. Mnogi će platiti mnogo više cene da bi ga dobili.

Izvor: autotech.news

