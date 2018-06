Google Home puca iz pištolja

Bilo to dobro ili loše, Google Assistant može sve da uradi. Od svakodnevnih zadataka kao što su uključivanje svetala i postavljanje podsetnika do ubedljivog oponašanja ljudskog govora, AI pomoćnik je toliko sposoban da je to zastrašujuće. Njegova, nažalost, najnovija sposobnost je zlokobna. Umetnik Alexander Reben je nedavno „naučio“ Google Home pametni zvučnik, u kom se nalazi pomoćnik, da puca iz pištolja. Na sreću, žrtva je bila jabuka, a ne živo biće.

Američki umetnik, koji radi sa veštačkom inteligencijom i robotikom, osmislio je način kako da poveže pametni zvučnik Google Home sa pištoljem. Alexander je rekao Engadget-u da nije morao da koristi Google Home, već je to lako mogao da bude Amazon Echo ili bilo koji drugi sličan uređaj. Međutim, imajući u vidu zabrinutosti oko Google-ovog Duplex AI od I/O konferencije početkom maja, njegova odluka da upotrebi Google pomoćnika za eksperiment sa pištoljem je jasna.

Upotrebivši obični kontrolni relej, inače korišćen za uključivanje i isključivanje svetla u pametnom domu, kao i solenoid iz mehanizma za izbacivanje kovanica iz samouslužne mašine za veš, napravio je mali sklop koji je potom končićem povezao sa okidačem pištolja. Sve je podesio tako da, kada pametnom zvučniku uputi glasovnu naredbu „aktiviraj pištolj“, relej i automatika odrade svoje i ispale metak.

Cilj ovog umetničkog projekta je skrenuti pažnju na neželjene primene AI tehnologije i moguće smrtonosne posledice, te podstaknuti raspravu oko toga. Reben kaže kako je njegova primena samo primer ekstrema, te da je glasovnom naredbom isto tako mogao da aktivira aparat za sladoled ili masažnu fotelju – bitno je, kaže, osvestiti šta tehnologija može kad se koristi bez kontrole.

Hoće li nas veštačka inteligencija, jednom kada sama „odluči“ da je dovoljno sposobna i da su Asimovi zakoni robotike bezvezna izmišljotina, nadvladati i porobiti? Neki smatraju da je to realna mogućnost koju nosi sve veći napredak tehnologije, dok drugi ne veruju u takav distopijski scenario. U svakom slučaju, robotika i veštačka inteligencija grabe velikim koracima napred, a tehnologija je postala dostupna gotovo svima, pa ne čudi da je kreativni ljudi iskorišćavaju na sve moguće načine.

Izvor: Engadget

