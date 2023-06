Google i eksperiment pretrage sa AI

Nekoliko Google korisnika će uskoro početi da vidi sasvim drugačiji skup rezultata pretrage. Kompanija je objavila da otvara pristup Search Labs, svom novom domu za testiranje funkcija pretrage. Search Labs još uvek čuva lista čekanja i nije jasno koliko brzo Google namerava da pusti ljude unutra, ali dve nedelje nakon što je Labs objavio na Google I/O, bar počinje da se isporučuje.

Najzanimljivija karakteristika u Labs-u je Search Generative Experience, koja stavlja rezime generisan od veštačke inteligencije na vrh rezultata pretrage širom Google-a. Tražite informacije o The Defenestration of Pragu, i umesto da vas uputi na Wikipediju ili Google-ovih zloglasnih „10 plavih veza“, Google će generisati nekoliko pasusa informacija i ponuditi vam nekoliko linkova za dalje čitanje.

SGE je možda najveća promena u istoriji Google pretrage i biće fascinantno videti sa čime se rani korisnici susreću. To bi moglo imati ogromne posledice na način na koji ljudi traže, pa čak i na ono što traže. To će potpuno preokrenuti SEO industriju, jer se svi bore da budu u rezimeu veštačke inteligencije, a ne u linkovima koji su sada gurnuti dole. A ako korisnici uglavnom dobijaju ono što im treba iz rezimea i stoga ne kliknu tako često sa stranice, to bi moglo da promeni ceo poslovni model veba. Google je često govorio o tome da bude i hrabar i odgovoran u svom uvođenju AI, ali sada kada će ove funkcije biti u rukama korisnika, sve opklade su isključene.

Pored SGE, Labs takođe uključuje još dve funkcije: Dodaj u tabele, koja postavlja dugme pored svake veze u rezultatima pretrage koja će dodati tu vezu u Google listu po vašem izboru; i Code Tips, veliki sistem zasnovan na modelu jezika posebno za pomoć pri pisanju i popravljanju koda. Dugme za unakrsnu tabelu baš i ne zbunjuje um, ali činjenica da se nalazi u Labs-u zapravo govori – Google pretraga je toliko velika i toliko važna da kompanija neće dodati čak ni malu skrivenu ikonu a da je ne testira.

Usput, Google trenutno radi dosta testiranja. Možete se prijaviti da biste ušli u Workspace Labs da biste testirali AI funkcije u Gmail-u i Dokumentima, petljali se u novom notebook računaru koji pokreće Tailwind AI-powere , pa čak i igrali se sa Google-ovim generatorom teksta u muziku. Kada je u pitanju pretraga, ako već niste na listi čekanja, možete se prijaviti na stranici Search Labs. Ako ste se već registrovali, dobićete imejl kada budete mogli da uđete u Labs i vidite kako će AI promeniti način na koji pretražujete.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet