Google-ov Chrome pretraživač bi uskoro mogao da vam pomogne da sakrijete svoju IP adresu

Ako ste na Internetu i pretražujete pomoću nedavno redizajniranog Google Chrome-a, verovatno niste osoba koja najviše brine o privatnosti. Ipak, najpopularniji pretraživač na svetu se sprema da omogući korisnicima da sakriju svoju IP adresu sa veb lokacija, čak i bez VPN-a.

Google je napravio ovu funkciju zaštite IP-a kako bi pokušao da smanji praćenje na više lokacija povezujući korisnike i njihove aktivnosti sa njihovim IP adresama. To je neka vrsta tajnog praćenja koja je potencijalno još nezgodnija od običnog kolačića, jer postoji nekoliko načina da blokirate sajtove da prepoznaju IP adrese korisnika i da ih povežu sa njihovom aktivnošću. Ova funkcija bi u suštini stvorila proksi IP adresu, što znači da odabrani sajtovi neće moći da znaju ko prati njihovu stranicu. Vest je uočio BleepingComputer.

U petak, viši softverski inženjer Google-a Brianna Goldstein napisala je da se Google priprema za svoju prvu beta verziju zaštite IP-a. Program će biti uključen, a da bi se pokrenuo, koristiće samo domene koje Google već poseduje, uključujući Google.com, Gmail i Google Ad Services. U suštini, Google testira koliko dobro njegovi IP blokatori funkcionišu na sopstvenim veb lokacijama kompanije koje registruju IP korisnika za praćenje na više lokacija. Pored toga, biće dostupan samo adresama u SAD za korisnike koji su prijavljeni na svoj Google nalog na Chrome-u, a nekoliko odabranih korisnika će automatski biti dozvoljeno za ovaj prvi test.

Cela poenta ovoga nije blokiranje IP adresa korisnika sa svake veb lokacije pod suncem, već blokiranje saobraćaja koji je posebno namenjen za praćenje korisnika čak i izvan kolačića. Google obećava da gradi ovu funkciju tako da neće poremetiti legitimne operacije koje se oslanjaju na IP adrese. Ako Google nastavi sa ovim testovima, ova funkcija će takođe početi da usmerava više domena trećih strana preko Google proksija.

To je nešto slično onome što je Apple implementirao sa iCloud Private relejom preko Safarija. To znači da su IP adrese korisnika dostupne provajderu mreže i samom Apple-u, ali prvo šifruje DNS zapise, a zatim mreža treće strane kreira privremenu IP adresu za pristup sajtu. Sve to preusmeravanje može da utiče na brzinu povezivanja uređaja sa sajtom, a na sličan način bi moglo da utiče na korisnike Chrome-a na isti način ako Google odluči da proširi novu funkciju.

Zanimljivo je videti kako Google sada proširuje svoje opcije privatnosti dok uvodi svoj takozvani privatni sandboks koji je namenjen direktnom ubadanju u srce kolačića trećih strana. Kompanija planira da onemogući kolačiće 2024. U kombinaciji sa zaštitom IP-a, sajtovi trećih strana će imati mnogo manje opcija za praćenje korisnika na više lokacija.

Ipak, to će biti sve radi igranja u Google-ovom zaštićenom okruženju gde kompanija i dalje može da se oglašava korisnicima, iako naizgled sa manje direktnog pristupa milijardama pojedinačnih podataka korisnika.

Izvor: gizmodo.com

