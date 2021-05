Google-ov najnoviji test Play Store UI otežava proveru ažuriranja

Google Play Store je prošlog meseca dobio veliku prepravku korisničkog interfejsa.

Google testira redizajnirani My apps meni

Store aplikacija je promenila izgled menija, dodala je redizajniranu stranicu Settings i donela nekoliko drugih podešavanja korisničkog interfejsa. Ali čini se da Google testira redizajnirani My apps meni koji će zameniti trenutnu stranicu „My apps & games“. Redizajn preimenuje odeljak „My apps & games“ u “Manage apps & device”. Takođe ukida Updates, Installed, Library, Share i Beta tabs i sada prikazuje samo 2 taba: Overview and Manage. Na tabu Overview pronaći ćete statistiku Play Protect-a, “All apps up to date”odeljak, informacije o skladišnom prostoru, opcije za pokretanje offline app sharing i Rating & reviews sekciju.

Mnogi od nas rutinski prelaze u odeljak My apps na brzi pregled ažuriranja aplikacija na čekanju i nedavno ažuriranih aplikacije. Ovo preuređenje dodaje dodatni korak za pristup tim informacijama. Da biste proverili da li postoje ažuriranja aplikacija, moraćete da kliknete na “See details” u odeljku All apps up to date. Ovo će vas odvesti do odeljka “Pending downloads”, koji će prikazati listu aplikacija koje još uvek niste ažurirali. Znamo da Google radi na ovom redizajniranju od prošle godine, ali tek sada zapravo počinje da ga objavljuje za neke korisnike.

