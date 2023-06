HiFi nivo kompanije Spotify – skuplja pretplata

Spotify navodno planira da interno uključi striming zvuka bez gubitaka u novi, skuplji nivo pretplate kodnog naziva „Supremium“, navodi Bloomberg. Funkcija striminga bez gubitaka je prvi put najavljena u februaru 2021. kao „Spotify HiFi“, ali još uvek nije objavljena više od dve godine kasnije. Bloomberg izvještava da bi novi skuplji plan mogao biti objavljen kasnije ove godine, u početku na tržištima van SAD.

Cene Spotify HiFi bile su izvor mnogih spekulacija u godinama od njegovog objavljivanja, posebno nakon što su konkurenti Amazon Music i Apple Music počeli da nude striming bez gubitaka kao deo svojih standardnih planova bez dodatnih troškova. Bloomberg izveštava da je Spotify odložio izdavanje HiFi-ja nakon Amazonovih i Appleovih najava.

U izjavi poslanoj e-poštom The Verge, portparol Spotify-a Laura Pezzini je rekla: „U Spotify-u, mi stalno ponavljamo i razmišljamo da poboljšamo ponudu naših proizvoda i ponudimo vrednost korisnicima. Ali ne komentarišemo spekulacije o mogućim novim funkcijama i nemamo ništa novo da podelimo u ovom trenutku.

U martu, kopredsednik kompanije Spotify potvrdio je za The Verge da je HiFi još uvek na putu. Dodao je da kompanija još uvek pokušava da razradi finansije HiFi ponude. „Želimo da to uradimo na način na koji to funkcioniše za nas i sa stanovišta troškova. Nije mi dozvoljeno da komentarišem naše ugovore o etiketama, niti šta su uradili drugi igrači u industriji, iz očiglednih razloga“, rekao je on. U oktobru prošle godine Spotify istraživanje je sugerisalo da se razmatra naplata 19,99 dolara za ovu funkciju kao deo „Platinum“ plana. Ista anketa je takođe nagovestila da bi kompanija mogla da uključi pristup audio knjigama kao deo budućeg plana.

U međuvremenu, jedna pretplata na trenutni premium nivo Spotify-a je po ceni od 9,99 dolara u SAD od prvobitnog lansiranja u zemlji, napominje Bloomberg, dok su konkurenti Apple i Amazon povećali cene svojih standardnih nivoa na 10,99 dolara.

Bloomberg takođe izveštava da Spotify razmatra uključivanje pristupa audio knjigama u svoj trenutni Premium nivo u SAD od oktobra, a potencijalno i ranije na drugim tržištima. Može se ponuditi pristup određenom broju sati audio knjiga ili određenom broju naslova. Spotify već nudi audio knjige, ali se trenutno prodaju pojedinačno.

