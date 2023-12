Korisnici Samsung-a prijavljuju probleme sa ekranom One UI 6 

Samsung je nedavno počeo sa uvođenjem ažuriranja One UI 6 zasnovanog na Androidu 14 za svoje korisnike pametnih telefona. Nekoliko uređaja je dobilo ažuriranje koje donosi više novih funkcija Samsung Android 14. Međutim, neki korisnici koji su instalirali najnoviju ispravku prijavili su problem u vezi sa funkcijom pomeranja piksela na OLED ekranima, što može da dovede do pregorevanja ekrana. Prema izveštaju FoneArena, problem je prvi put prijavljen na sajtu za društvene diskusije Reddit.

OLED ekrani su podložni screen burn-ins. Ovo uzrokuje trajnu promenu boje ekrana što može uticati na kvalitet prikaza. Samsung je predstavio funkciju pod nazivom Pikel shifting u One UI 5 koja je dizajnirana da spreči pregorevanje. Čini se da ova funkcija ne funkcioniše ispravno u ažuriranju One UI 6.

Uz One UI 6, korisnici su primetili da ikone statusne trake više ne menjaju pozicije kako bi trebalo. Jedan korisnik Reddit-a je takođe primetio da se problem može proveriti jednostavnim testom u tri koraka:

Napravite snimak ekrana gde je vidljiva statusna traka.

Rotirajte ekran sa portreta na pejzaž i nazad pet puta.

Otvorite snimak ekrana u Samsung galeriji da biste videli položaj statusne trake.

Korisnik je takođe podelio snimke ekrana napravljene na One UI 5 i 6. Kada se uporedi, statusna traka u One UI 6 ostaje statična. Ovo ukazuje na potencijalni problem sa funkcijom zaštite od screen burn-ins. Funkcija Pixel Shift delovala je funkcionalno za traku za navigaciju, međutim, ikone statusne trake se nisu pomerale. Ovo nagoveštava moguću grešku u One UI 6.0.

Nekoliko korisnika je potvrdilo da se suočavaju sa istim problemom na Reddit temi. Ovo je izazvalo zabrinutost u pogledu efikasnosti funkcije zaštite od screen burn-ins u One UI 6. Očekuje se da će Samsung rešiti ovaj problem sa predstojećim ažuriranjem softvera. Međutim, kompanija tek treba da prizna problem.

Izvor: gagetcsnow

