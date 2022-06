Korisnici WhatsApp-a više neće biti zarobljeni na Androidu jer Meta objavljuje funkciju „Prelazak na iOS“

Koliko god da postoji zabrinutost oko zaključavanja iMessage-a, to nije jedina platforma za razmenu poruka koja pati od ovog efekta. Godinama je popularna aplikacija za razmenu poruka WhatsApp bila dovoljna da mnoge korisnike učini nevoljnim da menjaju platformu pametnih telefona jer je to koštalo gubitak istorije razgovora.

Facebook matična kompanija Meta, koja takođe poseduje WhatsApp, počela je da nudi način da pomogne korisnicima iPhone-a da lako pređu na Android prošle godine. Međutim, nažalost, oni koji su želeli da pređu na iPhone i dalje su bili primorani da ostave svoje istorije ćaskanja iza sebe.

Srećom, to više nije slučaj. Izvršni direktor Meta Mark Zuckerberg najavio je prošle nedelje da će uskoro biti moguće preneti skoro sve svoje WhatsApp podatke sa Android-a na iPhone, uključujući istoriju ćaskanja, fotografije, video zapise, pa čak i glasovne poruke — i da sve to uradite uz održavanje od kraja do kraja enkripcija.

Sada se čini da je ta funkcija aktivna. Kao što je navedeno u WhatsApp centru za pomoć, izgleda da je aplikacija integrisana sa Move to iOS, Android aplikacijom koju je razvio Apple kako bi ponudio nesmetan prelazak za Android korisnike u svet iPhone-a.

Kako preneti WhatsApp na iPhone

Za ovo je potrebno nekoliko ključnih stvari. Najvažnije je da vaš iPhone mora da koristi iOS 15.5. Ovo sugeriše da je ova mogućnost bezbednog prenosa postala moguća tek nedavno sa promenama u najnovijem izdanju Apple iOS-a. Zahtevi su mnogo manje strogi na strani Android-a. Prelazak na iOS može da se instalira na bilo koji uređaj koji koristi Android OS Lollipop sa SDK 21 ili novijim ili Android 5 ili novijim. Pre nego što počnete, takođe ćete morati da se uverite da je WhatsApp ažuriran na najnoviju verziju na vašem Android uređaju. Aplikacija Premesti na iOS takođe zahteva da iPhone bude nov iz kutije ili resetovan na fabrička podešavanja pre nego što može da prenese bilo kakve podatke na njega. To je u redu za one koji se prvi put koriste, ali može biti nezgodno ako ste već počeli da koristite svoj novi iPhone, jer ćete morati da ga obrišete i počnete iznova.

Međutim, kada je sv ok proces prenosa je prilično jednostavan:

Otvorite aplikaciju Premesti na iOS na svom Android uređaju. Unesite kod prikazan na vašem iPhone-u da biste potvrdili da prelazite na ispravan uređaj. Nastavite kroz proces i, kada se to od vas zatraži, uverite se da je WhatsApp izabran na ekranu Transfer Data, zajedno sa svim ostalim što želite da prenesete. Pratite uputstva u aplikaciji Premesti u iOS da biste započeli prenos, a zatim sačekajte da se završi.

Kada transfer počne, bićete odjavljeni sa WhatsApp-a na svom Android telefonu. Ovo će sprečiti da pristižu bilo kakve nove poruke nakon što je vaša postojeća istorija razgovora već grupirana za prenos, što bi moglo dovesti do njihovog gubitka u procesu. Ipak, vaši WhatsApp podaci će ostati na vašem Android telefonu nakon što se proces završi osim ako ne izbrišete WhatsApp ili potpuno obrišete uređaj.

Kao i kod drugih podataka koji se prenose pomoću Move to iOS, sve se pokreće preko šifrovane peer-to-peer veze koristeći vašu lokalnu Wi-Fi mrežu. To znači da ni Apple ni Meta ne mogu da vide vašu istoriju razgovora u WhatsApp-u tokom prenosa.

Kada se prenos završi, WhatsApp podaci će se nalaziti u pozadini na vašem iPhone-u; potrebno je samo da instalirate WhatsApp iz App Store-a i prijavite se koristeći isti telefonski broj.

WhatsApp će od vas tražiti da se autentifikujete sa svojim brojem telefona kada ga prvi put otvorite, jer je to neophodno za dešifrovanje prenetih podataka. Kada to uradite, trebalo bi da vidite svoje razgovore koji vas čekaju u iPhone aplikaciji. Takođe će vam biti ponuđena opcija da napravite rezervnu kopiju vaših WhatsApp podataka na iCloud Drive.

Iako se skoro sve prenosi kao deo ovog procesa, Meta primećuje nekoliko izuzetaka, posebno vašu istoriju poziva u WhatsApp-u i poruke o plaćanju između ravnopravnih korisnika.

Izvor: idropnews

