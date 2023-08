Microsoft raspravlja o slučaju Activision Blizzard

Microsoft je podneo novi dokument o promeni okolnosti Upravi za konkurenciju i tržišta (CMA) u Velikoj Britaniji, u kojoj se obrazlaže da se predloženi ugovor o Activision Blizzardu ponovo razmotri radi odobrenja.

CMA je prvo blokirao Microsoftovu predloženu akviziciju Activision Blizzarda u aprilu, a regulator je jasno stavio do znanja da ima zabrinutost zbog efekta koje bi Microsoftova kupovina mogla imati na novo tržište igara u cloudu. Nedeljama kasnije, Evropska komisija je tada odobrila sporazum zahvaljujući Microsoftovim sporazumima o igrama u oblaku sa Nvidiom, Boosteroidom i drugima i posvećenosti EU da otvori pristup licenciranju u oblaku igrama Xbox i Activision Blizzard.

Microsoft sada tvrdi da bi britanski regulator trebalo da uzme u obzir svoje ugovore o igrama u oblaku i njihovo praćenje od strane EU, novi Call of Dutiy ugovor sa Sonijem, pa čak i svež materijal iz slučaja FTC „koji podriva zaključke [konačnog izveštaja]“. Microsoft takođe radi na konačnom predlogu za modifikaciju sporazuma o spajanju kako bi se direktnije pozabavila zabrinutošću CMA, što bi moglo uključivati prodaju svojih prava na igre u oblaku u Velikoj Britaniji.

Microsoftov dokument je u velikoj meri redigovan, tako da reference na 10-godišnji ugovor kompanije sa Soni o Call of Duty ne bacaju novo svetlo na uslove ugovora. Takođe još uvek nemamo detalje o konačnom predlogu Microsofta za restrukturiranje ugovora sa Activision-om, ali CMA traži komentare od Microsoftovih rivala do 4. avgusta i prihvatiće konačne obaveze ili će doneti konačnu narudžbu do 29. avgusta.

To znači da bi trebalo da dobijemo više detalja o Microsoftovom konačnom predlogu u narednim nedeljama. Microsoft je nedavno pristao na produženje svog ugovora sa Activision vrednim 68,7 milijardi dolara, pomerajući novi rok za dogovor do 18. oktobra. Proširenje daje Microsoftu i Activision-u dovoljno vremena da pokušaju da se pozabave CMA-ovim problemima u vezi sa igrama u oblaku.

