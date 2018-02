Uz bioničke pantalone stolica je uvek uz vas

Celodnevno sedenje je jako loše po zdravlje kao i stajanje u dužim vremenskim periodima, i za neke ljude, kao što su radnici na pokretnim trakama to može predstavljati opasnost po zdravlje. Zato je startap kompanija Noonee, sa sedištem u Cirihu, razvila Chairless Chair, stolicu koju možete nositi svuda sa sobom to jest na sebi.

U suštini to je par mehaničkih pantalona koje se mogu zaključati u mestu, a uz pomoć dugmeta ih uključujete i isključujete. Koriste bateriju od šest volti koja traje i do 24 sata. Chairless Chair deluje kao oklop koji radnici mogu da nose u svakom trenutku, a zatim jednostavno zaključaju u mestu i oslone se kada osete umor. Stolica zapravo ne dodiruje zemlju i koristi se sistemom imobilizacije kuka kako bi jednostavno preusmerila težinu na na zadnji deo cipela to jest pete, što očigledno ne smeta nosiocu kada nije u sedećem položaju, omogućavajući mu da hoda normalno ili čak trči. Stolica je zaposlenima u Audi fabrici koji su imali priliku da je isprobaju i testiraju olakšala posao, a istovremeno i poboljšava njihovo držanje i smanjuje napetost na nogama.

Ideja je došla od izvršnog direktora kompanije Noonee, Keith Gunura, dok je radio u Velikoj Britaniji u fabrici za pakovanje kada je imao 17. godina. “Stajanje satima uzrokuje mnogo poteškoća u donjim ekstremitetima, a većina radnika ima vrlo malo pauza i stolica nema, jer zauzimaju previše prostora”, rekao je Gunura za CNN. Chairless Chair je od aluminijuma i karbonskog vlakna (carbon fiber) i teži ispod tri kilograma, a težina je raspoređena u donjem delu tela. To znači “apsurdno mala količina napora je potrebna da bi se stolica nosila svuda gde idete”. Izum u ovom obliku je svakako koristan za radnike u fabrici, i možemo samo da zamislimo još veći opseg njegove primene da je motorizovan.

Izvor: Gizmodo

