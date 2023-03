Apple Music Classical se lansira 28. marta

Prateći sve više dokaza u nedavnim beta verzijama iOS 16.4 da Apple priprema svoju novu uslugu striminga klasične muzike za lansiranje, kompanija je to ozvaničila, najavljujući da će nova usluga biti dostupna 28. marta.

Apple je prvi put najavio planove za uslugu striminga klasične muzike 2021. godine, što bi proisteklo iz kupovine Primephonic-a. Kompanija je prvobitno predložila da će stići negde 2022. godine, što je dovelo do spekulacija da će biti deo iOS 16; međutim, godina je završena bez ikakvih informacija od Apple-a o njegovim planovima. Neki su čak verovali da je projekat u potpunosti odložen.

Ipak, kako se sve više referenci na uslugu pojavljivalo u nedavnim beta verzijama iOS 16.4, postalo je očigledno da je Apple lansiranje usluge neizbežno.

Dok su neki verovali da će Apple odložiti dok iOS 17 ne bude predstavljen u junu, objavljivanje Apple Music Classic ovog meseca ima lepu simetriju; Apple Music je lansiran pre osam godina sa debijem iOS-a 8.4, tako da je prikladno da iOS 16.4 uvodi sledeće značajno poglavlje u Appleovim ambicijama za striming muzike.

Kako dobiti Apple Music Classical

Od samog početka je nagovešteno da će Apple Music Classical biti isporučen kao zasebna aplikacija, a ne kao proširenje trenutne aplikacije Apple Music. Na kraju krajeva, kao što ljubitelji klasične muzike znaju, ovo je jedinstven i ekspanzivan žanr sa mnogo različitih načina uživanja i katalogizacije dela za koje je teško zamisliti da se dobro uklapaju u tradicionalno Apple Music iskustvo.

U tandemu sa današnjom najavom, Apple je već objavio Apple Music Classical na App Store-u. Međutim, tehnički je u ovom trenutku „prednarudžbina“; aplikacija je besplatna, ali neće biti isporučena do pokretanja usluge 28. marta.

Naročito, uprkos tome što iOS 16.4 dodaje reference na Apple Music Classical, aplikacija zahteva samo iOS 15.4 ili noviji, što znači da se može koristiti na starijim modelima iPhone-a koji se vraćaju na iPhone 6s iz 2015. Nažalost, nema reči o aplikaciji za iPad.

Iako je to zasebna aplikacija, Apple Music Classical će biti besplatno proširenje usluge Apple Music. To znači da će skoro svi Apple Music pretplatnici dobiti pristup novom ekspanzivnom klasičnom iskustvu bez dodatnih troškova. Značajan izuzetak je to što neće biti dostupan onima koji su se odlučili za Apple Music Voice plan samo za Siri.

Nejasno je koliko će se Apple-ova biblioteka klasične muzike zapravo povećati sa debijem Apple Music Classical-a.

Ipak, Apple Music Classical nije prvenstveno u vezi sa proširenjem kataloga klasične muzike, već radije o tome da ovaj žanr učini mnogo pristupačnijim nego što je bio u prošlosti — upravo zbog toga mu je potrebna sopstvena namenska aplikacija. Ovo je mesto gde je Primephonic briljirao, uprkos svom manjem katalogu. Takođe je verovatno zašto ne radi sa Apple Music Voice planom; pronalaženje klasične muzike glasovnom pretragom biće novi izazov za Siri.

Kao i kod ostatka Apple-ovog muzičkog kataloga, cela kolekcija od pet miliona pesama klasične muzike biće dostupna za striming bez gubitaka do 192 kHz pri 24 bita. Apple dodaje da će “hiljade” numera takođe biti dostupne u Spatial Audio-u sa Dolbi Atmos-om.

Imajte na umu da će vam trebati internet veza da biste slušali muziku preko Apple Music Classical-a, jer izgleda da aplikacija ne uključuje nikakve mogućnosti slušanja van mreže. Kao i kod ostatka Appleovog muzičkog kataloga, čitava kolekcija od pet Apple Music Classical će biti dostupan 28. marta svima koji imaju Apple Music individualni, studentski ili porodični plan, uključujući Apple One pretplatnike. Dostupan je u skoro svim zemljama u kojima je Apple Music prisutan, osim u Kini, Japanu, Koreji, Rusiji, Tajvanu, Turskoj, Avganistanu i Pakistanu.

Izvor: idropnews

