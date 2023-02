Dizni uklanja epizodu Simpsonovih u Hong Kongu

Nedavna epizoda Simpsonovih koja sadrži referencu na kinesku upotrebu logora prinudnog rada nestala je sa Disney Plus servisa za striming u Hong Kongu. Epizoda pod nazivom „ One Angry Lisa “ koju je prvi uočio Financial Times, a kasnije potvrdio i Axios, nije dostupna za strimovanje na Disney Plus-u, iako je ostatak 34. sezone Simpsonovih. Epizoda sadrži rečenicu koja je kritična prema zemlji — „Pogledajte čuda Kine: Rudnici bitkoina, kampovi prinudnog rada u kojima deca prave pametne telefone“.

Iako je to punchline u Simpsonovima, Kina je više puta kritikovana od strane spoljnih vlada i organizacija za ljudska prava zbog navodnog zatvaranja miliona svog domorodačkog ujgurskog stanovništva i drugih muslimanskih manjina u takozvanim „centrima za prevaspitanje“ u severozapadnom regionu Sinđang. Oni koji su zatvoreni u ovim logorima navodno su podvrgnuti mučenju kao što je uzimanje vode i seksualno zlostavljanje u okviru programa indoktrinacije kineske vlade i eksploatisani su za jeftinu radnu snagu. Kina je stalno negirala ove optužbe.

Disney nije otkrio razloge za povlačenje epizode ​​Simpsonovih u Hong Kongu i nije jasno da li je uklanjanje bilo na direktan zahtev kineskih vlasti ili na proaktivan potez da zaštiti svoje poslovne interese u kontinentalnoj Kini. Kompanija je imala težak odnos sa Kinom poslednjih godina, a skoro svaki film koji je Marvel Studios u vlasništvu Disney-ja objavio u poslednje tri godine nije prikazan u zemlji.

Ovaj zabavni gigant ima prethodnu istoriju prilagođavanja zahtevima kineskih državnih cenzora, ponekad uređujući delove svojih TV serija i filmova kako bi osigurao da im je dozvoljeno da budu objavljeni u regionu. Jedan takav primer je odluka da se u „Doktor Strejndž“ ne spominje Tibet (za koji Kina insistira da nije nezavisna država), uprkos njegovom značaju za izvorni materijal stripa. Ovo takođe nije prvi put da je epizoda Simpsonovih uklonjena iz Disney Plus-a. Epizoda 12 16. sezone, pod nazivom „Goo Goo Gai Pan“, povučena je 2021. jer je sadržavala referencu na masakr na Trgu Tjenanmen 1989.

Izvor: TheVerge

