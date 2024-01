Dodatak za telefon za merenja zenica 

Istraživački tim na Univerzitetu Kalifornije u San Dijegu razvio je dodatak za pametni telefon koji može da pruži informacije o promenama u veličini zenice, koji se može koristiti za procenu neuroloških pojava, kao što su traumatske povrede mozga i Alchajmerova bolest.

Takve promene u veličini zenice u prošlosti je bilo teško okarakterisati kod onih sa tamnom šarenicom, što je češće kod ljudi sa tamnijim tonovima kože, jer može biti izazovno razlikovati šarenicu i zenicu. Ovaj najnoviji dodatak za pametni telefon staje preko kamere pametnog telefona i koristi filter da ograniči svetlost koja ulazi u kameru na daleko crveno svetlo. Ovo čini da dužica izgleda svetlije na rezultujućim slikama i pomaže tehnologiji da napravi razliku između šarenice i zenice, pružajući robusniju dijagnostiku za one sa tamnim očima.

Promene u veličini zenice mogu ponuditi informacije o raznim neurološkim stanjima, uključujući traumatske povrede mozga i Alchajmerovu bolest.

„Postojao je veliki problem sa dizajnom medicinskih uređaja koji zavisi od optičkih merenja koja na kraju funkcionišu samo za one sa svetlom kožom i bojom očiju, dok ne uspevaju dobro za one sa tamnom kožom i očima“, rekao je Edward Wang, jedan od lidera ovog istraživanja. „Fokusirajući se na to kako možemo da učinimo da ovo funkcioniše za sve ljude, a da rešenje ostane jednostavno i jeftino, cilj nam je da utremo put ka budućnosti pravednog pristupa zdravstvenoj zaštiti na daljinu.“

Inženjeri u oftalmologiji već neko vreme znaju da konvencionalne kamere nisu pogodne za merenje veličine zenice kod onih sa tamnim očima. Jedan od odgovora je bio korišćenje infracrvenih kamera, ali takve kamere su obično prisutne samo na vrhunskim pametnim telefonima, što ograničava broj ljudi koji bi mogli da koriste takvu tehnologiju. Ovaj najnoviji uređaj radi sa konvencionalnom kamerom pametnog telefona i umesto toga koristi daleko crveno svetlo, koje je još uvek u vidljivom spektru i stoga se može detektovati običnom kamerom.

„Problem sa oslanjanjem na specijalizovane senzore kao što je infracrvena kamera je u tome što ga nemaju svi telefoni“, rekao je Colin Barry, još jedan istraživač uključen u projekat. „Napravili smo jeftino i pošteno rešenje za pružanje ovih vrsta neuroloških pregleda u nastajanju bez obzira na cenu pametnog telefona, marku ili model.

Nastavak se postavlja preko kamere, a zatim preko oka, gde kamera blicom osvetli oko i snima video kretanja zenice. U dosadašnjim testovima, uređaj je mogao da proceni odgovore zenica u grupi dobrovoljaca sa različitim bojama očiju.

