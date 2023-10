Google antimonopolsko suđenje se ponovo otvara

Ministarstvo pravde može da objavi dokaze iz antimonopolskog suđenja SAD protiv Google na mreži kada budu prikazani na sudu, presudio je sudija Amit Mehta. Bloomberg izveštava da je nakon nedelju dana rasprave između Google i Ministarstva pravde, odeljenje pristalo da obavesti Google o dokumentima koje planira da objavi; Google će imati vremena do 21:00 po evropskom vremenu svakog dana da ospori njihovo oslobađanje, a odeljenje bi trebalo da odgovori na njihove primedbe do sledećeg radnog dana. „Voleo bih da obe strane budu u poziciji da objave čim to bude razumno“, rekao je Mehta.

Odlukom bi trebalo da se vrate fajlovi koji su povučeni prošle nedelje nakon što se Google požalio na Ministarstvo pravde koje ih hostuje na mreži. Dve strane su se opširno raspravljale oko toga šta bi trebalo da se pokaže javnosti tokom suđenja, pri čemu je Google naveo da bi Ministarstvo pravde moglo da razotkrije osetljive detalje o svom poslovanju ili da proizvodi „mamce za klikove“ emitujući prezentacije i mejlove kompanije. Suđenje se odvijalo pod velom neuobičajene tajne, sa mnogim svedočenjima svedoka zatvorenim za javnost.

SAD protiv Google je borba oko Google-ovog poslovanja sa centralnim pretraživačem, za koji Ministarstvo pravde tvrdi da se održava kao ilegalni monopol od 2010. Odeljenje se usredsredilo na Google ugovore o podrazumevanom plasmanu sa proizvođačima Android telefona, Mozilom i Appleom — čiji je šef službe, Eddy Cue, svedočio je na sudu. Google tvrdi da pruža superiornu uslugu i da korisnici dobrovoljno biraju njegov proizvod bez obzira da li je postavljen kao podrazumevani u pregledaču ili mobilnom telefonu.

Ali nekoliko internih dokumenata pokazalo se, ako ne nedvosmisleno osuđujućim, barem iritantnim za kompaniju. Oni uključuju lance e-pošte u kojima rukovodioci Google jedni druge prekore zbog upotrebe jezika koji bi mogao da izazove sumnju antimonopolskih nadzornih organa, uključujući termine kao što su „skup“ i „udeo na tržištu“, kao i prezentacije u kojima Google naglašava „moć podrazumevanih vrednosti“ za postavljanje ponašanja potrošača. Prošlonedeljnu borbu oko objavljivanja dokumenata izazvao je još neviđeni e-mail šefa finansija Google Michael Roszak – za koji je Google rekao da je irelevantan za suđenje, a sudija Mehta je priznao da bi to moglo da bude „neugodno“, ali da verovatno nije sadržalo poverljive informacije.

Izvor: TheVerge

