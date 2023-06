Microsoftov ugovor o Activision i Xbox ekskluzivama

Nekoliko minuta nakon saslušanja FTC-a protiv Microsofta već smo imali veliko otkriće. Šef kompanije Sony PlayStation, Jim Ryan, verovao je da Microsoftova predložena akvizicija Activision Blizzarda nije bila vezana za zaključavanje igara kao ekskluzivnih za Xbox, navodi se u nedavno otpečaćenom imejlu. Savetnik Microsofta otkrio je razmenu između Ryan i bivšeg izvršnog direktora kompanije Sony o najavi sporazuma prošle godine.

„To uopšte nije ekskluzivna igra“, rekao je Ryan. „Oni razmišljaju više od toga i imaju novca da naprave ovakve poteze. Proveo sam dosta vremena sa [Phil] Spencer Bobby [Kotick] i prilično sam siguran da ćemo nastaviti da gledamo Call of Duty na PlayStation-u godinama koje dolaze.”

Iznenađujuće otkriće je u suprotnosti sa Sonyjevim argumentima protiv Microsoftovog sporazuma Activision Blizzard i njegovih podnesaka sa regulatorima. Sony tvrdi da se plaši da bi Microsoft mogao učiniti Call of Dutiy ekskluzivnim za Xbox ili čak sabotirati PlayStation verzije igre.

Ryan je dalje rekao: „Imamo neke dobre stvari da kuvamo. Nisam samozadovoljan, više bih voleo da se ovo ne desi, ali bićemo u redu, bićemo više nego u redu.”

Microsoft je prvobitno ponudio Call of Duty na PlayStation-u tri godine nakon što se trenutni ugovor između Activision-a i Sony-a okončao. Ryan je tu ponudu nazvao „neadekvatnom na više nivoa“. Microsoft je na kraju ponudio Sony-ju 10-godišnji ugovor za Call of Duty na PlayStation-u, ali kompanija je to do sada odbijala da potpiše.

Strahovi od konkurencije Call of Duty-a su u početku bili veliki deo istrage Uprave za konkurenciju i tržišta Ujedinjenog Kraljevstva (CMA) pre nego što je regulator odustao od zabrinutosti za konzole i na kraju blokirao dogovor zbog zabrinutosti za konkurenciju na tržištu oblaka. Evropska komisija je takođe odbacila zabrinutost u vezi sa Call of Duty ili ekskluzivnim igrama za Xbox, ali slučaj FTC-a je u velikoj meri fokusiran na potencijalnu štetu od Microsoft pretvaranja Activision igara u Xbox ekskluzive za konzole, igre u oblaku i pretplate na više igara.

Izvor: TheVerge

