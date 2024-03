Samsung microSD olakšaće AI na uređaju 

Samsung kaže da će njegove nove, brže microSD kartice pomoći da se omogući veštačka inteligencija na uređaju, omogućavajući ljudima da koriste više aplikacija koje se odnose na veštačku inteligenciju sa velikim brojem podataka.

U saopštenju za štampu, kompanija objašnjava da je počela da uzorkuje svoju 256GB SD Express microSD karticu i započela masovnu proizvodnju microSD kartice od 1TB. SD Express verzija od 256 GB biće dostupna kasnije ove godine, dok će 1TB UHS-1 microSD biti lansiran u trećem kvartalu 2024.

Samsung kaže da SD Express microSD kartica od 256 GB može čitati podatke do 800 MB/s, „1,4 puta brže od SATA SSD-a (do 560 MB/s) i više od četiri puta brže u poređenju sa tradicionalnim UHS-1 memorijskim karticama. Ali pošto veće brzine sa SD Express kartica mogu dostići temperature do 96 stepeni Celzijusa, Samsung je predstavio tehnologiju dinamičke termalne zaštite koja pomaže u održavanju optimalnih temperatura za kartice.

Potražnja za veštačkom inteligencijom na uređaju, gde korisnici mogu da obavljaju generativne AI zadatke bez pozivanja API-ja preko oblaka, porasla je u protekloj godini. MicroSD kartice bi idealno mogle omogućiti kompanijama da prošire memoriju telefona kako bi obavljale AI zadatke sa intenzivnijim podacima na mobilnim uređajima. U manje prenosivim postavkama, usluge veštačke inteligencije kao što su chatbotovi ili generisanje teksta u sliku oslanjaju se na kapacitet skladištenja velikih centara podataka ili usluga u oblaku.

Kompanije poput Samsung-a obećavaju široku dostupnost „AI telefona“, ali još uvek je nejasno šta tačno AI na uređaju znači. Na telefonima to može izgledati kao prepoznavanje govora i prevođenje poziva u realnom vremenu pomoću velikih jezičkih modela sa velikim brojem podataka ili softvera za uređivanje fotografija koji se oslanja na algoritme i ne zahteva toliko energije.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet