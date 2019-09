Sonoff: Elementarni IoT

Kada otkrivamo neku novu oblast, korisno je da krenemo od nekih osnovnih stvari i pojmova koje treba savladati. IoT je do sada bio nešto o čemu samo pišemo, a odlučili smo da krenemo od osnovne stvari – prekidača koji funkcioniše kroz internet.

Ni prvi potrošeni budžet ne sme da bude prevelik pa smo izabrali da sa Aliexpress‑a naručimo Sonoff BASIC. Sama kompanija Itead smeštena je (a gde bi nego) u Šenzenu, a portfelj obuhvata uglavnom osnovne IoT proizvode kao što su prekidači (jedno- ili višekanalni), zidni kontroleri, sijalična grla, uz par zanimljivijih uređaja, kao što su LED sijalica kojoj možete da menjate boju i intenzitet svetla te Sonoff SC – senzor „okoline“ koji meri ambijentalno osvetljenje, buku, vlažnost i temperaturu.

Jednostavan, a svestran

Sonoff BASIC je jednostavna ali prilično moćna sprava. Povezujete ga kao bilo koji prekidač, ali morate da povežete obe žice da bi se i sam uređaj napajao. A napon mu je neophodan da bi pokrenuo sopstveni ugrađeni WiFi preko koga se kontroliše. Za inicijalizaciju je neophodno da instalirate Android ili iOS aplikaciju eWeLink s kojom ćete najpre upariti sve Sonoff uređaje. Na samom prekidaču je mali, jedva vidljivi crni taster čija je namena iniciranje uparivanja s vašom Wi-Fi mrežom, ali koji takođe ima i prekidačku funkciju kad IoT kontrola iz bilo kog razloga nije dostupna.

Najpre smo pokušali da povežemo prekidač bez čitanja uputstva, a nakon nekoliko neuspešnih pokušaja, iz uputstva smo saznali da pomenuti taster treba držati pritisnut čak sedam sekundi, sve dok signalna dioda na prekidaču ne počne da daje signal od tri uzastopna kratka bljeska. Kada je povezivanje najzad obavljeno, ova dioda nastavlja da svetli neprestano zelenim svetlom.

Aplikacija eWeLink je neophodna i da bi se uspostavila komunikacija s vašom kućnom Wi-Fi mrežom, a aplikacija prekidaču prosleđuje naziv mreže i eventualni password. Nakon toga možete da imenujete svaki prekidač (ili IoT uređaj). Naziv može da bude i prilično dugačak pa smo se odlučili za deskriptivni naziv „Svetlo Redakcija PC Press“.

Aplikacija rešava probleme

Pored prekidanja, aplikacija pruža i razne druge mogućnosti poput definisanog vremena uključenja i isključenja, a broj tajmera može da bude proizvoljan. Kad malo „uđete u štos“ i dokupite još uređaja, tu je i formiranje scenarija za specifična ponašanja. Na primer, možete da definišete uključivanje klime kad temperatura pređe neku granicu ili grejanja kad termometar padne nisko. Detektor pokreta može da uključi neko svetlo, ali i snimanje kamerom što može da bude korisno ako ste van kuće.

Napomenimo da aplikacija nije jedini način da kontrolišete uređaje. Ako želite da koristite daljinski u obliku priveska za ključeve, za desetak evra možete da kupite komplet Sonoff RF + daljinski koji pored BASIC karakteristika ima i RF kontrolu na 433 MHz. Varijacija ima dosta, pa ne bi bilo loše da ih pogledate pre kupovine. Mi smo se inicijalno opredelili za komplet od šest osnovnih prekidača po ceni od 29 evra.

Ništa bez cloud‑a

Najviše dilema može da izazove način povezivanja koji nije direktan, već ide preko AWS Global servera. Dobra strana je što je, zahvaljujući tome, sistem kompatibilan sa Amazon Alexa, Google Assistant, IFTTT, Google Nest sistemima, pa uz malo podešavanja možete da koristite i glasovne komande.

Proizvođač naglašava da je moguće kontrolisati ove uređaje i kroz LAN/Wi-Fi koji nema internet pristup, dakle bez posredovanja servera. Nismo ni proveravali da li je to tačno, ponelo nas je prvo ushićenje da smo povezali naš prvi IoT ‑ i to kroz cloud. To može samo PC Press.